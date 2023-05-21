Filistinli fotoğrafçı zorluklara göğüs geriyor

Kuşları doğal ortamlarında çekebilmek için çadır kamuflaj tekniğiyle kendisini gizlediğini aktaran Rimavi, bazen 6-7 saat bir poz yakalamak için beklediklerini ve başarı şansının yüzde 10 olduğunu söyledi. Tüm bu zorluklara rağmen hobisini sürdüren Rimavi, serçe avlayan bir baykuşun fotoğrafını çekmeyi başardığını ve bunun nadir bir durum olduğunu dile getirdi. Rimavi'nin fotoğrafladığı kuş ve hayvanlar arasında balık kartalı, yılanlar ve Arap kurdu da yer alıyor.