Aksa Tufanı 'Mavi Tsunami'ye dönüştü

İsrail ve Siyonist çevreler bütün imkân ve kabiliyetlerine rağmen baş edemedikleri devlet dışı bir düşmanla karşı karşıya olduklarını düşünmeye başladılar. Bu, her sahada İsrail ve Siyonist lobinin karşısına çıkan, kıtalararası kampanya yürütebilen, bütün bir dünyanın İsrail ve Siyonizm’e bakışını dönüştüren bir güç merkeziydi. İsrailli analistler, varlığını hissettikleri ancak tam olarak teşhis edemedikleri "makina/mekanizma/küresel etki gücü" olarak tanımladıkları bu gücü, “8.Cephe” olarak adlandırıyorlar. Nitekim bu konuda kafa yoranlardan Jewish Link Ekibi, 9 Nisan 2025’te yayınladıkları “Sekizinci Cephe” başlıklı analizde “En endişe verici olanı Hamas destekçilerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde, özellikle genç nesiller arasında elde ettiği başarıdır. En büyük şoklar genellikle en az beklediğiniz yerlerden gelir. Başkan Trump döneminde İsrail, Beyaz Saray'dan güçlü bir destek görüyor. Ancak tüm yönetimler gibi bunun da bir son kullanma tarihi var. Amerikan siyasetinin rüzgârları hızla değişiyor.” değerlendirmesiyle ABD’de 3 Kasım seçimiyle yaşanmakta olan değişimi önceden tahmin etmişti.[i] 7 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanarak kamuoyuna ilan edilen Mekke Ortak Savunma Anlaşması (Mekke İttifakı), 8. Cephe olarak adlandırdıkları gücün bu defa askeri olarak İsrail’in karşısına çıkmasıdır. Görünen o ki; İsrail ve Siyonizme tepki olarak ortaya çıkan ABD seçim sonuçları sadece ABD iç siyasetinde ve dış politikasında etkisini göstermekle kalmayacak, domino etkisiyle küresel çapta yayılarak, İsrail’in izole olduğu, uluslararası hukuk tarafından soykırımcı olarak mahkûm edildiği, İsrail’i finanse eden diasporasının da bedel ödediği ve Filistin Devleti’nin BM’de resmen tanındığı bir döneme girilecektir. Dünya Yahudi Kongresi (WJC) Başkanı Ronald Lauder’ın İsrail devleti ve halkına öfkesi bu sonucu görmesindendir. İçinde yaşadığımız dünyada, en ağır silahların ölüm kusan saldırılarına direnen küçücük Gazze’nin tüm dünyanın yönetiliş sistemini, ülkelerin yönetimlerini, küresel uzmanların bakış açılarını alt/üst ettiğini, tüm halkların adalet ve vicdani duygularının uyanışını tetiklediğini, velhasılı bu küçük Gazze’nin direnişçilerinin dünyayı adeta hallaç pamuğuna çevirdiğini ve yeni bir dünya düzenine hazır bir kapı araladığına şahit oluyoruz. Aksa Tufanı ve Gazze olayı bir strateji miydi yoksa Allah’ın dünyaya bir ültimatomu muydu? Belki de Strateji ile Allah’ın lütfu bir noktada bulmuş olmalı ki koskoca dünya bu denli savrulmuş hale gelebilmiş olsun. Ne dersiniz? Bunu zaman içinde göreceğiz.