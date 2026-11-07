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 Jonathan Schanzer  'böylesiyle karşılaşmamıştık' diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile savaşa hazırlanın

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 Jonathan Schanzer  'böylesiyle karşılaşmamıştık' diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile savaşa hazırlanın

Washington merkezli "Demokrasileri Savunma Vakfı" (FDD) İcra Direktörü Jonathan Schanzer, "Türkiye ile savaşa hazırlanın" çağrısı yaptı.

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Foto -  Jonathan Schanzer  'böylesiyle karşılaşmamıştık' diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile savaşa hazırlanın

İşgalci İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi, Lübnan ve Suriye'de sürdürdüğü saldırılarda bölgesel yıkım ve can kayıpları artarken, Washington merkezli "Demokrasileri Savunma Vakfı" (FDD) İcra Direktörü Jonathan Schanzer katıldığı bir programda savaş çığırtkanlığı yaptı. Türkiye karşıtı faaliyetleriyle tanınan FDD'nin yöneticisi Siyonist Schanzer, İsrail'in mevcut çatışmalarda ciddi şekilde yıprandığını belirterek Türkiye'nin askeri kapasitesine yönelik "endişelerini" dile getirdi.

#2
Foto -  Jonathan Schanzer  'böylesiyle karşılaşmamıştık' diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile savaşa hazırlanın

İsrail ordusunun 2023 yılı ekim ayından bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda tablo giderek ağırlaşıyor. Bölgedeki toplam şehit sayısı 74 bini, yaralı sayısı ise 175 bini aştı. Hayatta kalma mücadelesi veren yaklaşık 2 milyon Filistinlinin acil barınma yardımına ihtiyacı bulunuyor. Mevcut kriz ortamında bölgeye ivedilikle 200 bin çadır ve 1 milyon branda ulaştırılması gerektiği ifade ediliyor.

#3
Foto -  Jonathan Schanzer  'böylesiyle karşılaşmamıştık' diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile savaşa hazırlanın

Öte yandan, İsrail hapishanelerindeki alıkoyma ve tutuklama politikaları da sürüyor. Gelen son verilere göre hapishanelerde 350'si çocuk, 90'ı kadın olmak üzere toplam 9 bin 350 Filistinli tutuklu bulunuyor.

#4
Foto -  Jonathan Schanzer  'böylesiyle karşılaşmamıştık' diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile savaşa hazırlanın

Gazze'deki yıkımın yanı sıra Tel Aviv yönetimi, 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik başlattığı yoğun hava saldırılarıyla ülkenin güneyindeki onlarca beldedeki işgalini sürdürüyor. Saldırıların 2 Mart'tan bu yana devam ettiği Lübnan'da en az 4 bin 390 kişi hayatını kaybetti. Katil İsrail güçleri benzer bir işgal stratejisiyle Suriye'nin güneyinde de ilerleyerek ülkenin güneyindeki yaklaşık üçte birlik toprağı fiilen işgal etmiş durumda.

#5
Foto -  Jonathan Schanzer  'böylesiyle karşılaşmamıştık' diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile savaşa hazırlanın

Bölgedeki bu geniş çaplı çatışma ortamı karşısında, ABD'deki İsrail lobisinin önemli isimlerinden Siyonist Schanzer durumun Tel Aviv için giderek zorlaştığını itiraf etti. Yeni açılan cephelere dikkati çeken Schanzer, "Asıl beni en çok endişelendiren konu şu: Hepimizin bildiği üzere İsrail, yedi cepheli bir savaş yürütüyor. Bu savaş son derece yıpratıcı oldu ve İsrail bununla farklı yöntemlerle mücadele etmek zorunda kaldı. Ancak önümüzde yeni cepheler de açılıyor." diye konuştu.

#6
Foto -  Jonathan Schanzer  'böylesiyle karşılaşmamıştık' diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile savaşa hazırlanın

Son dönemde Türkiye'nin yükselişinden çokça söz edildiğini hatırlatan FDD İcra Direktörü, NATO müttefiki olan Türkiye'nin bir şekilde İsrail'le olası bir çatışmaya hazırlanıyor gibi göründüğünü iddia etti. Türkiye'nin askeri altyapısının Tel Aviv için eşi görülmemiş bir durum yarattığına işaret ederek şu ifadeleri kullandı: "NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye'nin balistik füzeleri ve insansız hava araçları var. Bunlar, İsrail'in şimdiye kadar karşılaştığı hiçbir tehdide benzemiyor. Sizce İsrail'in böyle bir tehditle mücadele edebilmek, silah kapasitesini artırmak ve böylesi bir çatışmaya hazırlanmak için paraya ihtiyacı olmayacak mı?"

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Foto -  Jonathan Schanzer  'böylesiyle karşılaşmamıştık' diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile savaşa hazırlanın

Süregelen savaşın ekonomik faturası, katil İsrail'in medya ve algı yönetimini de sekteye uğratıyor. Şu anda bir askeri açığı kapatmak için başka bir mali kaynağın tüketildiğini anlatan Schanzer, İsrail'in bir halkla ilişkiler ve kamuoyu mücadelesi yürütemeyeceğini, çünkü bunun için yeterli bütçesinin bulunmadığını kaydetti. Tel Aviv yönetiminin elindeki parayı öncelikli olarak silah alımına ayırması gerektiğini savunan Schanzer, "Zira parasını bu silahları satın almaya harcamaya devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla, nihayetinde böyle bir ortaklığa yönelme fikrini anlıyorum." dedi. KAYNAK: HABER7

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Yorumlar

Molla kasım

Rasülullahın haber verdiği tarih yaklaşıyor galiba dünya islamın merhamet ve adaletine muhtaç Allah cc nurunu tamamlayacak ve vaadini gerçekleştirecektir hiç şüphe yoktur vesselam

hasel

İsrail,HİKAYE olma zamanın yaklaşıyor.Filistin devleti de kurulacak.Ülkemiz,bu mücadele ile ÇAĞ ATLAYACAK,DÜNYANIN EN YÜCE DEVLETİ ÜNVANINI ALACAK.
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