 Jonathan Schanzer  'böylesiyle karşılaşmamıştık' diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile savaşa hazırlanın

Son dönemde Türkiye'nin yükselişinden çokça söz edildiğini hatırlatan FDD İcra Direktörü, NATO müttefiki olan Türkiye'nin bir şekilde İsrail'le olası bir çatışmaya hazırlanıyor gibi göründüğünü iddia etti. Türkiye'nin askeri altyapısının Tel Aviv için eşi görülmemiş bir durum yarattığına işaret ederek şu ifadeleri kullandı: "NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye'nin balistik füzeleri ve insansız hava araçları var. Bunlar, İsrail'in şimdiye kadar karşılaştığı hiçbir tehdide benzemiyor. Sizce İsrail'in böyle bir tehditle mücadele edebilmek, silah kapasitesini artırmak ve böylesi bir çatışmaya hazırlanmak için paraya ihtiyacı olmayacak mı?"