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Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili şok gerçek: Bakan bile değilken yaptığına bakın

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Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili şok gerçek: Bakan bile değilken yaptığına bakın

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, fon soruşturması kapsamında tutuklanan Betül Sayan Kaya ile ilgili şok gerçeği açıkladı.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili şok gerçek: Bakan bile değilken yaptığına bakın

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında ikinci kez ifade veren eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla tutuklandı.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili şok gerçek: Bakan bile değilken yaptığına bakın

Fatma Betül Sayan Kaya, cezaevinde can güvenliği gerekçesiyle tek kişilik odaya yerleştirildi. Kaya yazılı olarak talep etmedikçe yanına başka bir tutuklu verilmeyecek.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili şok gerçek: Bakan bile değilken yaptığına bakın

Olayın yankıları sürerken eski AK Partili milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Fatma Betül Sayan Kaya'nın kibrine atıfta bulunan Tayyar, "Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde; "Bir zamanlar muayene için gittiği hastaneden başhekimin kendisini kapıda karşılamasını istiyordu. Bakan bile değilken. Kibir, 'Allah’a isyan' olarak kabul edilen büyük günahlardan sayıldığı halde. Şimdi gardiyanlarla muhatap. Yine de üzüldüm" dedi.

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Foto - Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili şok gerçek: Bakan bile değilken yaptığına bakın

Açıklamasının devamında "Haklı sebepler olsa bile bir başkasının gözyaşları üzerinde tepinmem" diyen Tayyar, "Deniz Göktaş, Murat Ağırel gibi muhalifler tutuklandığında da mutlu olmadım, savunma hakları kısıtlı olduğu için haklarında yazmayı bıraktım. Ama bu görüntülerden çıkarılması gereken ne çok ders var. Herkes payına düşeni almalıdır" ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Emekli

Ak parti il başkanlarının kibirlerini bir gören halkanresmen tepeden bakıyorlar ama devirleri bitti şimdi ofislerindenndisari çıkarıyorlar etrefindaki zenginleşme kalıyorlar ey yavrum ey seçimde gorecez sayın dunya lideri bakalım millete ne anlayacaktır ak belediyeleride giriyoruz secimlerinkaybedeceklerini anladilar herhalde yatırımlar bir anda durdu mahallelerde çöp almadan baska hiçbir fonksiyonları yok ne kaldirimlarda çalışma .neden yollarda çalışma gittiniz erdogan yandaşlarını yok etti seni

B.paşalı

Hanım efendi partinin yüz karası. Demek ki hanım efendi partiye makam mevkii şan şöhret için gelmiş. Allah cc çok büyük ne makamı ne mevkii kalmadı. Ama yaptığı haksızlıklar adalete takıldı. Hesap verecek.
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