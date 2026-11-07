Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili şok gerçek: Bakan bile değilken yaptığına bakın

Açıklamasının devamında "Haklı sebepler olsa bile bir başkasının gözyaşları üzerinde tepinmem" diyen Tayyar, "Deniz Göktaş, Murat Ağırel gibi muhalifler tutuklandığında da mutlu olmadım, savunma hakları kısıtlı olduğu için haklarında yazmayı bıraktım. Ama bu görüntülerden çıkarılması gereken ne çok ders var. Herkes payına düşeni almalıdır" ifadelerine yer verdi.