Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili şok gerçek: Bakan bile değilken yaptığına bakın
AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, fon soruşturması kapsamında tutuklanan Betül Sayan Kaya ile ilgili şok gerçeği açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, fon soruşturması kapsamında tutuklanan Betül Sayan Kaya ile ilgili şok gerçeği açıkladı.
Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında ikinci kez ifade veren eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla tutuklandı.
Fatma Betül Sayan Kaya, cezaevinde can güvenliği gerekçesiyle tek kişilik odaya yerleştirildi. Kaya yazılı olarak talep etmedikçe yanına başka bir tutuklu verilmeyecek.
Olayın yankıları sürerken eski AK Partili milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Fatma Betül Sayan Kaya'nın kibrine atıfta bulunan Tayyar, "Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde; "Bir zamanlar muayene için gittiği hastaneden başhekimin kendisini kapıda karşılamasını istiyordu. Bakan bile değilken. Kibir, 'Allah’a isyan' olarak kabul edilen büyük günahlardan sayıldığı halde. Şimdi gardiyanlarla muhatap. Yine de üzüldüm" dedi.
Açıklamasının devamında "Haklı sebepler olsa bile bir başkasının gözyaşları üzerinde tepinmem" diyen Tayyar, "Deniz Göktaş, Murat Ağırel gibi muhalifler tutuklandığında da mutlu olmadım, savunma hakları kısıtlı olduğu için haklarında yazmayı bıraktım. Ama bu görüntülerden çıkarılması gereken ne çok ders var. Herkes payına düşeni almalıdır" ifadelerine yer verdi.
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