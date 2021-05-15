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Dünya
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Filistin bayrağını paylaştı, Başbakan Sebastian Kurz’un partisinden ihraç edildi

2021-05-15 18:24:48
Filistin bayrağını paylaştı, Başbakan Sebastian Kurz’un partisinden ihraç edildi

Avusturya’da genel başkanlığını Başbakan Sebastian Kurz’un yürüttüğü Halk Partisinde (ÖVP) uzun yıllar aktif bir şekilde görev üstlenen Resul Yiğit, sosyal medya profilinde "Filistin bayrağının yanı sıra özgür Filistin ifadesini" paylaştığı için partideki üyeliğine son verildi.

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Foto - AA muhabirine konuşan Yiğit, 2015’ten 2019’un sonlarına kadar ÖVP’de çeşitli görevler yürüttüğünü, 2 seneden fazla merkezi yönetimde yer aldığını, bununla beraber partinin gençlik kollarında aktif bir şekilde faaliyetler de bulunduğunu, son olarak Viyana’nın 10’uncu bölgesinde partinin gençlik teşkilatının başkanlığına getirildiğini söyledi. Yiğit, ailevi nedenlerden ötürü partideki çalışmalarına yaklaşık bir sene ara verdiğini daha sonra Haziran 2020’de yeniden partiye üye olarak, parti içi birçok faaliyete katıldığını belirtti. Dün sosyal medya platformu Facebook’da profil resminde Filistin bayrağı ve Özgür Filistin ifadesini paylaştığını kaydeden Yiğit, bu durum üzerine aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) bir milletvekilinin bu paylaşım üzerinden ÖVP Genel Başkanı Kurz’a sataştığını anlattı.

AA muhabirine konuşan Yiğit, 2015’ten 2019’un sonlarına kadar ÖVP’de çeşitli görevler yürüttüğünü, 2 seneden fazla merkezi yönetimde yer aldığını, bununla beraber partinin gençlik kollarında aktif bir şekilde faaliyetler de bulunduğunu, son olarak Viyana’nın 10’uncu bölgesinde partinin gençlik teşkilatının başkanlığına getirildiğini söyledi. Yiğit, ailevi nedenlerden ötürü partideki çalışmalarına yaklaşık bir sene ara verdiğini daha sonra Haziran 2020’de yeniden partiye üye olarak, parti içi birçok faaliyete katıldığını belirtti. Dün sosyal medya platformu Facebook’da profil resminde Filistin bayrağı ve Özgür Filistin ifadesini paylaştığını kaydeden Yiğit, bu durum üzerine aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) bir milletvekilinin bu paylaşım üzerinden ÖVP Genel Başkanı Kurz’a sataştığını anlattı.

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Foto - Yiğit,

Yiğit, "Sosyal medyada bu paylaşımı yaptıktan yaklaşık bir buçuk saat sonra ÖVP’den telefon geldi ve üyeliğime son verildiği söylendi. Diğer partililer de ÖVP’ye geri dönemeyeceğimi bana söylediler." ifadelerini kullandı. Uzun yıllar ÖVP’de görev almış genç bir siyasetçi olarak bu fotoğraftan ötürü partiden çıkartılmayı çok kırıcı bir tutum olarak değerlendiren Yiğit, "Eğer bir ülkede bir başbakan, devletin resmi dairesinde bir başka ülkenin bayrağını asabiliyor ve bunu sloganlaştıra biliyorsa, biz de hem siyasetçi hem de halk olarak fikrimizi istediğimiz gibi söyleyebileceğimiz ümidindeydim ama maalesef anlaşılan öyle değilmiş." dedi. Yiğit, ÖVP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Nico Marchetti’nin şahsıyla alakalı Avusturya basınında yer alan bir habere ilişkin yaptığı açıklamada, kendisinin Halk Partisine üye olmadığını öne sürdüğünü, fakat bunun tamamen gerçek dışı olduğunu, hem üye olduğuna ilişkin yazılı belge hem de parti içi faaliyetlere yönelik yazışmaların elinde olduğunu sözlerine ekledi.

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Foto - Avusturya, dün terörist İsrail’le dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla devlet binalarına İsrail bayrağını çekmişti.

Avusturya, dün terörist İsrail’le dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla devlet binalarına İsrail bayrağını çekmişti.

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Foto - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de bu duruma tepki göstererek, Avusturya ziyaretini iptal etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de bu duruma tepki göstererek, Avusturya ziyaretini iptal etmişti.

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