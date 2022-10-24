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Dünya
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Filipinler'de yolcu uçağı pistten çıktı

2022-10-24 00:23:37
Filipinler'de yolcu uçağı pistten çıktı

Filipinler’de Korean Air firmasına ait yolcu uçağı kötü hava koşulları nedeniyle iniş sırasında pistten çıktı.

#1
Foto - Filipinler'de yolcu uçağı pistten çıktı

Korean Air firmasına ait Seul-Cebu seferini yapan A330-322 tipi yolcu uçağı Mactan-Cebu Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı sırada kötü hava koşulları nedeniyle duramayarak pistten çıktı.

#2
Foto - Filipinler'de yolcu uçağı pistten çıktı

Pistten çıkarak çimenlerdeki sinyal levhalarına çarpan uçak, büyük hasar alırken uçakta bulunan 162 yolcu tahliye edildi.

#3
Foto - Filipinler'de yolcu uçağı pistten çıktı

Kazada can kaybı yaşanmazken, yolcular sağlık kontrolünden geçirilmek üzere terminal binasına sevk edildi.

#4
Foto - Filipinler'de yolcu uçağı pistten çıktı

Uçağın radar görüntülerinde kaza öncesi 2 kere piste inmeye çalıştığı fakat kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremediği ve üçüncü iniş denemesinde önce ise acil iniş anonsu geçtiği belirlendi. Korean Air tarafından yapılan açıklamada, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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