Gardroptan yayılan küf kokusuna son! Bu yöntemi mutlaka uygulayın ve...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Gardroptan yayılan küf kokusuna son! Bu yöntemi mutlaka uygulayın ve...

Gardroptan yayılan küf kokusuna son vermek artık çok daha kolay. Bu yöntemlerle bunun sonunu getirebilirsiniz.

#1
Foto - Gardroptan yayılan küf kokusuna son! Bu yöntemi mutlaka uygulayın ve...

Uzmanlara göre ise asıl çözüm, nemle mücadeledeki o adımlarda saklı. İşte gardıroptaki küf kokusundan kalıcı olarak kurtulmanın en etkili yolu…

#2
Foto - Gardroptan yayılan küf kokusuna son! Bu yöntemi mutlaka uygulayın ve...

Gardıroptan gelen küf kokusu, çoğu zaman yalnızca rahatsız edici bir koku olarak görülse de aslında ev içerisindeki nem dengesine ve hava dolaşımına dair önemli bir uyarı niteliğindedir.

#3
Foto - Gardroptan yayılan küf kokusuna son! Bu yöntemi mutlaka uygulayın ve...

Kıyafetler temiz olsa dahi dolabın kapağı açıldığı anda yayılan ağır ve rutubetli koku, sorunun yüzeysel bir temizlikle geçmeyeceğini gösterir. Uzmanlara göre ise kalıcı çözüm, kokuyu bastırmakta değil, oluşma nedenini ortadan kaldırmakta yatıyor.

#4
Foto - Gardroptan yayılan küf kokusuna son! Bu yöntemi mutlaka uygulayın ve...

Gardıroplar genellikle evin hava akımı almayan noktalarında bulunur. Uzun süre kapalı kalan kapaklar, içeride hapsolan nemin dışarı atılmasını engeller.

#5
Foto - Gardroptan yayılan küf kokusuna son! Bu yöntemi mutlaka uygulayın ve...

Özellikle kış aylarında yeterince havalandırılmayan evlerde, bu nem dolap içinde yoğunlaşır. Ahşap ya da sunta gibi gözenekli malzemeler nemi kolayca içerisine çektiğinden dolayı, zamanla gardıroplar küf oluşumuna uygun bir ortam haline gelir. Küf, daima gözle görülmez ve ilk başlarda kendini yaydığı koku ile belli eder.

#6
Foto - Gardroptan yayılan küf kokusuna son! Bu yöntemi mutlaka uygulayın ve...

Birçok kişi gardıroptaki küf kokusunu gidermek için parfümlü poşetler, sabunlar veya oda kokuları kullanıyor olsa da bu ürünler yalnızca maskelenmesine neden olur.

#7
Foto - Gardroptan yayılan küf kokusuna son! Bu yöntemi mutlaka uygulayın ve...

Geçici bir ferahlık sağlayan bu yöntemler nem ve küf kaynağı ortadan kaldırılmadığı sürece kokunun kısa sürede geri dönmesini sağlar. Uzmanlar, kalıcı çözüm için hem dolabın hem de kıyafetlerin birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

#8
Foto - Gardroptan yayılan küf kokusuna son! Bu yöntemi mutlaka uygulayın ve...

Gardıroptaki küf kokusundan kurtulmanın en önemli adımı, dolap içerisindeki nemi kontrol altına almaktır.

#9
Foto - Gardroptan yayılan küf kokusuna son! Bu yöntemi mutlaka uygulayın ve...

Bunun için öncelikle dolap tamamen boşaltılmalı ve iç yüzeyler kuru bir bezle silinmelidir. Ardından dolap kapakları birkaç saat açık bırakılarak içinin tamamen havalanması sağlanmalıdır. Sabah'a göre; Bu işlem sırasında da mümkünse odayı da havalandırmaya ve nemli havanın dışarı çıkarmaya özen gösterin.

#10
Foto - Gardroptan yayılan küf kokusuna son! Bu yöntemi mutlaka uygulayın ve...

Uzmanlara göre bazı doğal maddeler, dolap içindeki fazla nemi emmek konusunda oldukça etkilidir. Kaya tuzu, pirinç ve karbonat bu amaç doğrultusunda en sık kullanılan malzemeler arasında yer alır. Küçük bir kap içine konulan bu maddeler, dolabın alt rafına yerleştirildiğinde ortam nemini yavaşça içine çeker.

#11
Foto - Gardroptan yayılan küf kokusuna son! Bu yöntemi mutlaka uygulayın ve...

Düzenli aralıklarla değiştirilmesi, etkisinin devam etmesi açısından da oldukça önemlidir. Bu yöntemler, kimyasal ürünlere başvurmadan nem kontrolü sağlamanın pratik yolları arasındadır. Dolap iç yüzeylerinde küf kokusu artık kalıcı bir hale geldiyse, yalnızca kurutmak yeterli olmayabilir. Bu durumda ise beyaz sirkeden yardım alabilirsiniz.

#12
Foto - Gardroptan yayılan küf kokusuna son! Bu yöntemi mutlaka uygulayın ve...

Beyaz sirke, küf oluşumuna neden olan mikroorganizmaların çoğalmasını zorlaştırır. Silme işleminden sonra dolabın mutlaka tamamen kuruduğundan da emin olmakta fayda var. Nemli bırakılan yüzeyler, kokunun tekrar oluşmasına zemin hazırlayabilir.

#13
Foto - Gardroptan yayılan küf kokusuna son! Bu yöntemi mutlaka uygulayın ve...

Gardıroptaki küf kokusu çoğu zaman yalnızca dolaptan değil, içerisinde bulunan kıyafetlerden de beslenir.

#14
Foto - Gardroptan yayılan küf kokusuna son! Bu yöntemi mutlaka uygulayın ve...

Uzmanlar, dolaba yerleştirilen giysilerin tamamen kuru olmasının bu durumda kritik olduğundan bahsediyor.

#15
Foto - Gardroptan yayılan küf kokusuna son! Bu yöntemi mutlaka uygulayın ve...

Hafif nemli görünen ya da uzun süre giyilmeden kaldırılan kıyafetler, zamanla çevrelerine koku yaymaya başlıyorlar. Bu nedenle dolap düzenlenirken giysilerin yıkanıp iyice kurutulması ve mümkünse açık havada havalandırılması öneriliyor.

#16
Foto - Gardroptan yayılan küf kokusuna son! Bu yöntemi mutlaka uygulayın ve...

Kalıcı çözüm için en sık göz ardı edilen adım, gardırobun düzenli olarak havalandırılmasıdır. Haftada en az bir kez dolap kapaklarının birkaç dakika açık bırakılması, içeride biriken nemin dışarı atılmasını sağlar.

#17
Foto - Gardroptan yayılan küf kokusuna son! Bu yöntemi mutlaka uygulayın ve...

Bu alışkanlık, küf kokusunun yeniden oluşmasını büyük ölçüde engeller. Uzmanlar, özellikle kış aylarında bu rutinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Dolabın duvara tamamen bitişik olmaması, arkasında hava dolaşımına izin verecek küçük bir boşluk bırakılması da nem sorununu azaltır

