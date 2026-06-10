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FETÖ'nün sinsi finans çarkı böyle çöktü! 12 ilde şafak vakti inlerine girildi: ‘Öğrenci evi’ maskeli 22 hücre evine ani baskın Hiç kimse bunu beklemiyordu: Başkan'dan ters köşe: Golcü Beşiktaş'tan geliyor Ateşkes devam ederken: Gazze’de yeni operasyon iddiası Bütün köy halkı Sultan ninenin koçunun peşinde
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FETÖ'nün sinsi finans çarkı böyle çöktü! 12 ilde şafak vakti inlerine girildi: ‘Öğrenci evi’ maskeli 22 hücre evine ani baskın
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FETÖ'nün sinsi finans çarkı böyle çöktü! 12 ilde şafak vakti inlerine girildi: ‘Öğrenci evi’ maskeli 22 hücre evine ani baskın

İzmir merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik saniyeler içinde seyrini değiştirecek dev bir operasyon gerçekleştirildi. Örgütün ‘öğrenci evi’ adı altında gizlediği 22 güncel hücre evi tamamen deşifre edildi. Kod isimli hainlerin yönettiği, para lojistiğinde sinsi alışveriş merkezi dolaplarını kullanan ve Balkanlar'daki terör kamplarına insan devşiren sinsi şebekeye karşı vurulan tarihi tokatla, haklarında gözaltı kararı olan ve evlerde saklanan 80 hain saniyeler içinde adaletin pençesine yakalandı.

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Foto - FETÖ'nün sinsi finans çarkı böyle çöktü! 12 ilde şafak vakti inlerine girildi: ‘Öğrenci evi’ maskeli 22 hücre evine ani baskın

Milli mukaddesatımıza ve devletimizin bekasına sinsi kumpaslarla saldıran hain terör örgütü FETÖ’nün küllerinden doğmaya çalıştığı güncel eğitim yapılanması, emniyet güçlerimizin sarsılmaz iradesiyle inlerinde yerle bir edildi.

#2
Foto - FETÖ'nün sinsi finans çarkı böyle çöktü! 12 ilde şafak vakti inlerine girildi: ‘Öğrenci evi’ maskeli 22 hücre evine ani baskın

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturması sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, Niğde, Manisa, Aydın, Balıkesir, Adana, Denizli, Kütahya, Bilecik, Düzce, Uşak ve Isparta'da örgütün "öğrenci evi" adı altında 22 hücre evinin bulunduğu tespit edildi. Hücre evlerine yapılan operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 77 şüpheli ile evlerde saklandığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

#3
Foto - FETÖ'nün sinsi finans çarkı böyle çöktü! 12 ilde şafak vakti inlerine girildi: ‘Öğrenci evi’ maskeli 22 hücre evine ani baskın

ŞİFRELİ EMANET DOLAPLARI KULLANMIŞLAR FETÖ'nün eğitim yapılanmasında kullandığı 22 hücre evinin faaliyetleri teknik ve fiziki çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldı.

#4
Foto - FETÖ'nün sinsi finans çarkı böyle çöktü! 12 ilde şafak vakti inlerine girildi: ‘Öğrenci evi’ maskeli 22 hücre evine ani baskın

Bu evlerde örgütsel faaliyetlerin gerçekleştirildiği, sorumlu düzeyde faaliyet yürüten örgüt mensubu 5 şüphelinin kod isim kullandığı, evde kalan örgüt üyelerinin karar alırken sorumlularına danıştıkları, bu evlerin evlerden sorumlu örgüt üyeleri tarafından finanse edildiği tespit edildi.

#5
Foto - FETÖ'nün sinsi finans çarkı böyle çöktü! 12 ilde şafak vakti inlerine girildi: ‘Öğrenci evi’ maskeli 22 hücre evine ani baskın

Hücre evlerinde kalanların, para alışverişinde fiziksel teması en aza indirmek için kentteki bir alışveriş merkezinin şifreli emanet dolaplarını kullandığı belirlendi. Örgüt üyelerinin farklı zamanlarda şifreli emanet dolaplarına poşetlerde para ve alışveriş kartları bıraktığı ve hücre evlerinde kalan şüphelilerin bunları teslim aldığı saptandı.

#6
Foto - FETÖ'nün sinsi finans çarkı böyle çöktü! 12 ilde şafak vakti inlerine girildi: ‘Öğrenci evi’ maskeli 22 hücre evine ani baskın

Örgütün ayrıca "yurt dışına gezi" adı altında hücre evlerinde kalan şüphelileri Balkan ülkelerindeki örgütün eğitim kamplarına götürdüğü de tespit edildi. OPERASYON İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün 78 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

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