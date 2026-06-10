FETÖ'nün sinsi finans çarkı böyle çöktü! 12 ilde şafak vakti inlerine girildi: ‘Öğrenci evi’ maskeli 22 hücre evine ani baskın
İzmir merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik saniyeler içinde seyrini değiştirecek dev bir operasyon gerçekleştirildi. Örgütün ‘öğrenci evi’ adı altında gizlediği 22 güncel hücre evi tamamen deşifre edildi. Kod isimli hainlerin yönettiği, para lojistiğinde sinsi alışveriş merkezi dolaplarını kullanan ve Balkanlar'daki terör kamplarına insan devşiren sinsi şebekeye karşı vurulan tarihi tokatla, haklarında gözaltı kararı olan ve evlerde saklanan 80 hain saniyeler içinde adaletin pençesine yakalandı.