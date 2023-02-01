FETÖ'nün karanlık kurul üyesiydi! İsveç'te ortaya çıktı

İSVEÇ FETÖ'YE KOL KANAT GERDİ Türkiye'deki FETÖ çatı davasında "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan aranma kararı olan Tokak hakkında mal varlığına el konma kararı bulunuyor. Tokak, Türkiye'nin 2022 yılında İsveç'ten derdest olarak iadesi talep edilen Yılmaz Aytan, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan, Bülent Keneş, Orhen Er, Harun Ayvaz gibi FETÖ üyelerinin arasında bulunuyordu. Ancak İsveç Bakanlar kurulu, aralarında Tokak'ın da bulunduğu üst düzey örgüt üyelerinin iade talebini reddetti. DÜKKANI DANİMARKA'DA KENDİSİ İSVEÇ'TE Tokak, 2019 yılında Danimarka'da kaldığı süre zarfında bir televizyon kanalında verdiği demeçte yurt dışında çiğköfte dükkânı açtığını da belirtmişti. Tokak, geçimini nasıl sağladığı yönündeki soruya, "Bulunduğumuz yerde bir 50 metre karelik olan çiğköfte işi yapan bir arkadaşımız vardı. 'Hocam birlikte yapalım' dedi. İlk önceleri biraz soğuk baktık. Bir, iki iş adamının da katkılarıyla önce bu böyle olmaz, 'Endüstriyel hale getirelim, makine alalım, makine alınca buraya bu sığmaz. Yeri genişletelim' dedik. Orada çiğköfte üretiyoruz, oradaki marketlere dağıtılıyor. Bizim çok fazla bir şey yaptığımız yok. Biz sadece ticaretten de anlamadığımız için ofis bölümünü bekliyoruz, gelenle gidenle sohbet ediyoruz. Oraya gidenle ilgileniyoruz, temizliğiyle ilgileniyoruz. O işlerden anlıyoruz. Profesyonelce o işi götüren işletmeci arkadaşlarımız var. Onlar götürüyorlar. Biz de onlara fikren zikren destek olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. POTANSİYEL ELEBAŞI FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra yerine geçebilecek olası kişiler arasında bulunan Tokak, örgütün gelenekçi kanadını temsil ediyor. 1955'te Uşak doğumlu olan Tokak, 1967'de Uşak'ta lise eğitimini tamamladı. 1973'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde vaizlik yapan elebaşı Gülen'le tanıştı. O süreçte Gülen'in yakın ekibine dahil olan Tokak, İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'nden 1979′da mezun olduktan sonra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak Antalya'da göreve başladı. Türkiye'de yaşadığı dönem ise Tokak, örgütte "Antalya imamı", "Akdeniz Bölge İmamlığı", "Van ve Ankara İmamlığı" da yaptı. 2000'li yıllarda ise örgüte ait Diyalog Avrasya Derneği Başkanlığı'nı da yürüttü. O dönem örgütün ihanet projesi sözde "dinlerarası diyalog" faaliyeti kapsamında farklı dinlerden temsilerle de görüşen isimler arasındaydı.