FETÖ'cü savcı delilleri karartmıştı! Adli Tıp'a giren hırsız doku örneklerini çaldı
MİT Eski Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin dosyada dikkat çeken ayrıntılar yeniden gündemde. Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmaya takipsizlik kararı veren savcı Ali İşgören’in daha sonra FETÖ bağlantısının ortaya çıkması, Adli Tıp Kurumu’nda doku örneklerinin bulunduğu katta yaşanan hırsızlık vakasıyla birlikte dosyadaki soru işaretlerini daha da artırdı. Peş peşe yaşanan bu gelişmeler, Kozinoğlu’nun ölümünün ardındaki karanlık sürecin yeniden mercek altına alınmasına neden oldu.