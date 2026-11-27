PASAPORT, OTURUM İZNİ VE MİLYONLUK HEDİYELER Dava dosyasındaki bir diğer dikkat çekici para transferi ise 15 Kasım 2019'da dönemin York Dükü Andrew'un hesabına gönderilen 750 bin sterlin oldu. İşbilen, İngiltere'de oturum başvurusuna yardımcı olunacağı düşüncesiyle bu ödemeye onay verdiğini söyledi. İşbilen'in ifadesine göre Selman Türk, Andrew'un sağlayacağı hizmetin normalde 2 milyon sterline mal olacağını, ancak ödemenin hediye olarak yapılması halinde daha düşük bir miktarın yeterli olacağını bildirdi. Türk'ün bankaya gönderdiği e-postada ise söz konusu 750 bin sterlinlik ödemenin Prenses Beatrice'e verilen düğün hediyesi olarak gösterildiği belirtildi. İşbilen, bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını ve parayı 2022 yılında varılan uzlaşma kapsamında geri aldığını kaydetti.