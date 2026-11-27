FETÖ’cü isimlerin Londra'daki servet kavgası! BİR BİRİNE GİRDİLER! Milyonluk hesaplar İngiliz Kraliyet ailesine uzandı
FETÖ davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski milletvekili İlhan İşbilen'in eşi Nebahat İşbilen ile firari Adil Öksüz'ün yeğeni Selman Türk, Londra'da 38 milyon sterlinlik servet davasında karşı karşıya geldi. Mahkemeye yansıyan ifadeler, milyonluk para transferlerinden İngiliz Kraliyet ailesine verilen hediyelere kadar dikkat çekici ilişkileri yeniden gündeme taşıdı.