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İslam
FETÖ elebaşı Gülen'in malikanesinin içi ilk kez görüntülendi!
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan lüks malikanenin içerisi ilk kez görüntülendi
'30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
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