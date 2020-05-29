2020-05-29 16:49:55 Fetih kutlamasında bir ilk yaşanacak
İstanbul Valiliği, İstanbul'un fethinin 567'inci yılını Topkapı Sarayı'nda özel bir programla kutlayacak.
İstanbul Valiliği, İstanbul'un fethinin 567'inci yılını Topkapı Sarayı'nda özel bir programla kutlayacak.
Programda bir ilk yaşanacak.
Programda Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve sanatçı Arslanbek Sultanbekov, ilk kez birlikte bu güne özel mehter marşı söyleyecek.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katılacağı programda dünyanın en eski ordu bandosu olan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve sanatçı Arslanbek Sultanbekov, ilk kez birlikte 'Ceddin Deden ve Fetih Marşı'nı söyleyecek.
Ayrıca programda Kur'an-ı Kerim okunacak ve Kılıç Kalkan ekibi gösterisi yapılacak.
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