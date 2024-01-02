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Medya
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Fenerbahçe’yi, Suudi Arabistan’daki Süper Kupa finalinden çekmişti! Ali Koç’la ilgili ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Eğer bu doğruysa çok büyük rezalet çıkar

2024-01-02 16:29:36
Fenerbahçe’yi, Suudi Arabistan’daki Süper Kupa finalinden çekmişti! Ali Koç’la ilgili ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Eğer bu doğruysa çok büyük rezalet çıkar

Kurtuluş Tayiz, Riyad'daki Süper Kupa finalinde Ali Koç’un, takımını son dakikada sahadan çekmek için kırk tane numara çevirmek zorunda kalmasının perde arkasında yatan muhtemel sebepleri sıraladı. “Ananasçılar mı devreye girdi? O çok sevdikleri güneydeki ülke adına Ali Koç'tan maça çıkmamalarını mı istediler? Son dakikada Riyad'da FETÖ'nün imzası haline gelen ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ pankartını bastırmayı nasıl açıklıyorlar? Şantaja mı maruz kaldılar, yoksa ananasçıların ricası yetti mi Koç'lara?” sorularını ardı ardına sıralayan Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Fenerbahçe’yi, Suudi Arabistan’daki Süper Kupa finalinden çekmişti! Ali Koç’la ilgili ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Eğer bu doğruysa çok büyük rezalet çıkar

“Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Süper Kupa finalinde takımlar son dakikada sahaya çıkmayarak kendi çaplarında siyasi bir kriz üretme gayretine girdiler. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımını son dakika müdahalesiyle FETÖ'nün darbe parolası haline getirdiği "Yurtta sulh cihanda sulh" yazılı pankartla sahaya çıkarmak istedi. Galatasaray Başkanı da altta kalmamak için herhalde "Ne mutlu Türk'üm diyene" yazılı pankartla maça çıkacaklarını duyurdu. Ki, bu istekler iki takımın da imzaladığı protokol kurallarının dışındaydı. Ve kabul görmedi, doğal olarak.

#2
Foto - Fenerbahçe’yi, Suudi Arabistan’daki Süper Kupa finalinden çekmişti! Ali Koç’la ilgili ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Eğer bu doğruysa çok büyük rezalet çıkar

Tamam; çok da büyütmeden "takımlar gönülsüzdü, Suudi Arabistan'da oynamak istemediler, bahane uydurdular" denebilir. Fakat durum tam olarak böyle değil. Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanması için teklifi TFF Başkanı getirmiş. Kulüplerimize para kazandıralım, denmiş. 4 milyon dolarda anlaşmışlar. Kazanan 1 milyon 600 bin doları alacak, diğeri de gerisini federasyonla paylaşacak. Ali Koç ve Dursun Özbek kabul etmiş. Hatta Riyad için Ali Koç devreye bile girmiş; Fenerbahçe Başkanı, maç Riyad'da oynansın diye lobi yapmış. Gelirlerimiz artsın, diye. Peki ne oldu da Ali Koç, takımını son dakikada sahadan çekmek için kırk tane numara çevirmek zorunda kaldı? Ananasçılar mı devreye girdi? O çok sevdikleri güneydeki ülke adına Ali Koç'tan maça çıkmamalarını mı istediler? Son dakikada Riyad'da FETÖ'nün imzası haline gelen "Yurtta sulh cihanda sulh" pankartını bastırmayı nasıl açıklıyorlar? Şantaja mı maruz kaldılar, yoksa ananasçıların ricası yetti mi Koç'lara? Biraz daha öncesine gidersek belki durum daha iyi anlaşılır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı'na soruyor "ne ayaksınız, finali Riyad'da oynatmak da nereden çıktı" diye?

#3
Foto - Fenerbahçe’yi, Suudi Arabistan’daki Süper Kupa finalinden çekmişti! Ali Koç’la ilgili ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Eğer bu doğruysa çok büyük rezalet çıkar

TFF Başkanı yanıt veriyor: Kulüplerimize para kazandıracağız Efendim! Erdoğan tekrar soruyor: Peki kulüp başkanları ne dedi? TFF Başkanı: (zaten onlar istedi Efendim, demek yerine) Kabul ettiler Efendim! Erdoğan da büyük ihtimalle "ne haliniz varsa, görün" dedi.

#4
Foto - Fenerbahçe’yi, Suudi Arabistan’daki Süper Kupa finalinden çekmişti! Ali Koç’la ilgili ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Eğer bu doğruysa çok büyük rezalet çıkar

Sonra olanlar malum; Ali Koç, Dursun Özbek ve TFF Başkanı, Riyad'da kriz çıkarıp sorunu Erdoğan'ın üzerine yıkıp kaçtılar. Akşamdan sabaha kadar FETÖ'nün yalancı korosu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti suçlayan yayınlar yaptı. Peki şimdi bu olup biteni nasıl açıklayacağız?

#5
Foto - Fenerbahçe’yi, Suudi Arabistan’daki Süper Kupa finalinden çekmişti! Ali Koç’la ilgili ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Eğer bu doğruysa çok büyük rezalet çıkar

TFF Başkanı "kulüplerimize para kazandıracağız" yalanıyla hükümete tezgah mı kurdu? Yoksa Ali Koç'a para lazımdı, bir iki milyon dolar için takımını Riyad'da maça çıkarmak istedi fakat ananasçılardan azarı yiyince "Yurtta sulh cihanda sulh" numarasıyla geri vites mi yaptı? Kabahatliyken bir de kahraman pozları mı kesti, Ali Koç? Sizce hangisi?”

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