2024-01-02 16:29:36 Fenerbahçe’yi, Suudi Arabistan’daki Süper Kupa finalinden çekmişti! Ali Koç’la ilgili ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Eğer bu doğruysa çok büyük rezalet çıkar
Kurtuluş Tayiz, Riyad'daki Süper Kupa finalinde Ali Koç’un, takımını son dakikada sahadan çekmek için kırk tane numara çevirmek zorunda kalmasının perde arkasında yatan muhtemel sebepleri sıraladı. “Ananasçılar mı devreye girdi? O çok sevdikleri güneydeki ülke adına Ali Koç'tan maça çıkmamalarını mı istediler? Son dakikada Riyad'da FETÖ'nün imzası haline gelen ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ pankartını bastırmayı nasıl açıklıyorlar? Şantaja mı maruz kaldılar, yoksa ananasçıların ricası yetti mi Koç'lara?” sorularını ardı ardına sıralayan Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: