Fenerbahçe’yi, Suudi Arabistan’daki Süper Kupa finalinden çekmişti! Ali Koç’la ilgili ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Eğer bu doğruysa çok büyük rezalet çıkar

Tamam; çok da büyütmeden "takımlar gönülsüzdü, Suudi Arabistan'da oynamak istemediler, bahane uydurdular" denebilir. Fakat durum tam olarak böyle değil. Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanması için teklifi TFF Başkanı getirmiş. Kulüplerimize para kazandıralım, denmiş. 4 milyon dolarda anlaşmışlar. Kazanan 1 milyon 600 bin doları alacak, diğeri de gerisini federasyonla paylaşacak. Ali Koç ve Dursun Özbek kabul etmiş. Hatta Riyad için Ali Koç devreye bile girmiş; Fenerbahçe Başkanı, maç Riyad'da oynansın diye lobi yapmış. Gelirlerimiz artsın, diye. Peki ne oldu da Ali Koç, takımını son dakikada sahadan çekmek için kırk tane numara çevirmek zorunda kaldı? Ananasçılar mı devreye girdi? O çok sevdikleri güneydeki ülke adına Ali Koç'tan maça çıkmamalarını mı istediler? Son dakikada Riyad'da FETÖ'nün imzası haline gelen "Yurtta sulh cihanda sulh" pankartını bastırmayı nasıl açıklıyorlar? Şantaja mı maruz kaldılar, yoksa ananasçıların ricası yetti mi Koç'lara? Biraz daha öncesine gidersek belki durum daha iyi anlaşılır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı'na soruyor "ne ayaksınız, finali Riyad'da oynatmak da nereden çıktı" diye?