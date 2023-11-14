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Spor
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Fenerbahçe'yi kahreden haber! Sarı-lacivertli camiaya çok büyük şok! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

2023-11-14 14:36:00
Fenerbahçe'yi kahreden haber! Sarı-lacivertli camiaya çok büyük şok! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de yıldız isimden kötü haber geldi. Kanarya'nın yıldız ismi sezonu kapattı. Yıldız futbolcu sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek. İsmail Kartal yönetiminde sezona 19'da 19 yaparak tekrarlanması güç bir başarıya imza atan Fenerbahçe'de son haftalarda moraller altüst oldu. Geçen hafta Kadıköy'de Trabzonspor'a yenilerek iç sahada ezeli rakibine 26 yıl aradan sonra boyun eğen sarı-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Ludogorets'e mağlup olmuştu. Dün akşam da Adana Demirspor ile berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

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Foto - Fenerbahçe'yi kahreden haber! Sarı-lacivertli camiaya çok büyük şok! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

Son üç karşılaşmada galibiyete hasret kalarak kalesinde 5 gol gören rakip filelere ise yalnızca 2 gol bırakan Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Son haftalarda Fred, Lincoln Henrique, Serdar Aziz ve Rodrigo Becao gibi yıldız isimlerini sakatlıklara kurban veren Fenerbahçe'nin yıldız ismi sezonu kapadı. Yıldız futbolcudan gelen haber sarı-lacivertli camiada adeta yas etkisi yarattı. Milliyet'te yer alan habere göre; sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Luan Peres yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Ekim ayında sol dizinden ameliyat olan Brezilyalı futbolcunun sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezon da sık sık sakatlık sorunu yaşayan Peres, sezon boyunca 27 maç kaçırmıştı.

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Foto - Fenerbahçe'yi kahreden haber! Sarı-lacivertli camiaya çok büyük şok! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

Bu sezon 3 maçta forma şansı bulan Brezilyalı stoper, takımına skor katkısı yapamadı. 2025 yılına dek Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan tecrübeli savunma oyuncusu geçen sezon 5.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransız devi Marsilya'dan transfer edilmişti. Fenerbahçe forması altında 23 maçta şans bulan tecrübeli savunma oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol 1 asistlik katkı sundu. 

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