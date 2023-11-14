2023-11-14 14:36:00 Fenerbahçe'yi kahreden haber! Sarı-lacivertli camiaya çok büyük şok! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu
Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de yıldız isimden kötü haber geldi. Kanarya'nın yıldız ismi sezonu kapattı. Yıldız futbolcu sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek. İsmail Kartal yönetiminde sezona 19'da 19 yaparak tekrarlanması güç bir başarıya imza atan Fenerbahçe'de son haftalarda moraller altüst oldu. Geçen hafta Kadıköy'de Trabzonspor'a yenilerek iç sahada ezeli rakibine 26 yıl aradan sonra boyun eğen sarı-lacivertli ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Ludogorets'e mağlup olmuştu. Dün akşam da Adana Demirspor ile berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.