Fenerbahçe'yi Çekya'da neler bekliyor? Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'yi Çekya'da neler bekliyor? Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe'nin bu akşam Çekya'da konuk olacağı Viktoria Plzen, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde hızlı oyuncuları Rafiu Durosinmi ve Prince Kwabena Adu ile korku salıyor. Ayrıca geride kalan 3 maçta sadece 2 gol yiyen Plzen'e gol atmak sarı-lacivertliler için zorlu bir görev olacak. Peki Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte cevabı...

#1
#1

Fenerbahçe'nin bugün konuk olacağı Viktoria Plzen, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda az gol yemesiyle (3 maçta 2 gol) dikkat çekiyor. Sahasında güçlü bir savunma performansı sergileyen Çek takımı Fenerbahçe'yi gol bulma konusunda zorlayacak bir ekip.

#2
#2

Rafiu Durosinmi ve Prince Kwabena Adu gibi hızlı oyuncuları ile çıkacakları kontra ataklar Fenerbahçe savunması için tehdit oluşturacak.

#3
#3

Yerleşik savunmalara hücum etme konusunda etkili bir takım olmayan Plzen'in kontralar dışında Fenerbahçe'yi defansif anlamda zorlaması pek mümkün değil.

#4
#4

Konsantrasyon eksikliği yaşanması durumunda, Fenerbahçe'nin kaliteli ayakları bu hataları kolayca cezalandırabilir.

#5
#5

Viktoria Plzen'in dirençli oyununa karşı Fenerbahçe'nin tecrübesini konuşturması durumunda deplasmandan 3 puanla dönmek hiç de hayal değil.

#6
#6

PLZEN'İN MUHTEMEL 11'İ Sol bek Doski'nin cezalı olduğu maçta Plzen'in muhtemel Fenerbahçe 11'i şu şekilde:

#7
#7

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı 6 Kasım Perşembe günü (Bugün) 23:00'te oynanacak. Doosan Arena arenada oynanacak mücadele TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

