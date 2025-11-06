Emrah Savcı Giriş Tarihi: Fenerbahçe'yi Çekya'da neler bekliyor? Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe'nin bu akşam Çekya'da konuk olacağı Viktoria Plzen, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde hızlı oyuncuları Rafiu Durosinmi ve Prince Kwabena Adu ile korku salıyor. Ayrıca geride kalan 3 maçta sadece 2 gol yiyen Plzen'e gol atmak sarı-lacivertliler için zorlu bir görev olacak. Peki Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte cevabı...