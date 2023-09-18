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Spor
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Fenerbahçe'ye gelmedi ve gittiği takım olay oldu! Yok artık dedirtti...

2023-09-18 15:37:27
Fenerbahçe'ye gelmedi ve gittiği takım olay oldu! Yok artık dedirtti...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisine devam eden Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor... Kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendiren sarı lacivertliler, birçok yıldızla da görüşme sağladı. Kanarya'nın 6 numara transferi adaylarından olduğu belirtilen yıldız ismin yeni adresi belli oldu. 5 yıllık sözleşme imzalayan oyuncunun yeni takımı ise şaşırttı. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Fenerbahçe'ye gelmedi ve gittiği takım olay oldu! Yok artık dedirtti...

Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisine devam eden Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor...

#2
Foto - Fenerbahçe'ye gelmedi ve gittiği takım olay oldu! Yok artık dedirtti...

Kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendiren sarı lacivertliler, birçok yıldızla da görüşme sağladı.

#3
Foto - Fenerbahçe'ye gelmedi ve gittiği takım olay oldu! Yok artık dedirtti...

Kanarya'nın 6 numara transferi adaylarından olduğu belirtilen yıldız ismin yeni adresi belli oldu.

#4
Foto - Fenerbahçe'ye gelmedi ve gittiği takım olay oldu! Yok artık dedirtti...

5 yıllık sözleşme imzalayan oyuncunun yeni takımı ise şaşırttı. İşte tüm detaylar...

#5
Foto - Fenerbahçe'ye gelmedi ve gittiği takım olay oldu! Yok artık dedirtti...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'la karşılaştı. Sarı-Lacivertli takımda yıldız futbolcu Cengiz Ünder'den kötü haber geldi.

#6
Foto - Fenerbahçe'ye gelmedi ve gittiği takım olay oldu! Yok artık dedirtti...

Sarı-lacivertli ekipte milli oyuncu Cengiz Ünder, karşılaşmanın henüz 3'üncü dakikasında sakatlık yaşadı. Topla birlikte orta sahada kat ettiği sırada sol baldırını tutan Ünder, kendini yere bıraktı.

#7
Foto - Fenerbahçe'ye gelmedi ve gittiği takım olay oldu! Yok artık dedirtti...

İlk müdahalesi saha içerisinde yapılan tecrübeli oyuncu, daha sonra saha kenarına geldi. Cengiz Ünder'in yerine 5'inci dakikada İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

#8
Foto - Fenerbahçe'ye gelmedi ve gittiği takım olay oldu! Yok artık dedirtti...

Fenerbahçe'den son dakika Cengiz Ünder açıklaması geldi. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Cengiz Ünder sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

#9
Foto - Fenerbahçe'ye gelmedi ve gittiği takım olay oldu! Yok artık dedirtti...

Dün akşam B. Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. 6 NUMARA TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ Yaz Transfer döneminde 6 numara bölgesi için uzun süre mesai harcayan Fenerbahçe, söz konusu mevkiye takviye yapamamıştı.

#10
Foto - Fenerbahçe'ye gelmedi ve gittiği takım olay oldu! Yok artık dedirtti...

FABRIZIO DIAZ KATAR'A GİTTİ Öte yandan 20 yaşındaki ön libero Fabricio Diaz'ın yeni takımı belli oldu.

#11
Foto - Fenerbahçe'ye gelmedi ve gittiği takım olay oldu! Yok artık dedirtti...

Genç yıldız adayı, Katar ekiplerinden Al-Gharafa'ya imza attı.

#12
Foto - Fenerbahçe'ye gelmedi ve gittiği takım olay oldu! Yok artık dedirtti...

Fabricio Diaz 5 yıl boyunca Al-Gharafa'nın başarısı için ter dökecek.

#13
Foto - Fenerbahçe'ye gelmedi ve gittiği takım olay oldu! Yok artık dedirtti...

FABRIZIO DIAZ'IN İSTATİSTİKLERİ

#14
Foto - Fenerbahçe'ye gelmedi ve gittiği takım olay oldu! Yok artık dedirtti...

Genç futbolcu, Uruguay takımlarından Liverpool ile geçtiğimiz sezon 16 maça çıkmış ve 1 asistlik katkı vermişti.

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