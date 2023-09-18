Fenerbahçe'ye gelmedi ve gittiği takım olay oldu! Yok artık dedirtti...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisine devam eden Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor... Kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendiren sarı lacivertliler, birçok yıldızla da görüşme sağladı. Kanarya'nın 6 numara transferi adaylarından olduğu belirtilen yıldız ismin yeni adresi belli oldu. 5 yıllık sözleşme imzalayan oyuncunun yeni takımı ise şaşırttı. İşte tüm detaylar...