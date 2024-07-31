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Spor
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Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

2024-07-31 20:31:52
Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu eleyerek 3. tura yükselen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendiren transferin hızlı Kanarya, bir Faslı yıldızı daha kadrosuna katmaya yakın. İtalyanlar, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı ve kulübüyle son pazarlıkların yapıldığını duyurdu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

#1
Foto - Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

#2
Foto - Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre ekibi Lugano'yu toplamda 6-4'lük skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazıdran temsilcimiz Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille ile eşleşti.

#3
Foto - Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

Jose Mourinho yönetiminde transferde de adımlarını atan sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli hocanın istediği yıldızları kadrosuna katmayı başardı.

#4
Foto - Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

Son olarak rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Faslı yıldız En-Nesyri, Mourinho'nun özellikle istediği bir golcü olduğu ifade edildi.

#5
Foto - Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

F.BAHÇE'DEN ORTA SAHAYA YILDIZ TAKVİYESİ Orta saha transferi için de arayışlarını devam ettiren Kanarya, aradığı yıldızı İtalya'da buldu. İşte Fenerbahçe'nin bitirme aşamasına geldiği o yıldız...

#6
Foto - Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

Sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen sarı-lacivertli takım için İtalya'dan Sofyan Amrabat iddiası gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusunun transferi için en ciddi takım pozisyonunda olduğu ifade edildi.

#7
Foto - Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

FIORENTINA'DA KALMASI DÜŞÜK İHTİMAL İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Manchester United'daki kiralık sözleşmesi sona eren ve kulübü Fiorentina'ya geri dönen Sofyan Ambarat'ın yeni sezonda İtalyan ekibinde devam etmesinin düşük ihtimal olduğu vurgulandı.

#8
Foto - Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

G.SARAY VE OLYMPIAKOS GERİ ADIM ATTI Faslı yıldız için daha önce Olympiakos ve Galatasaray'ın da ilgilendiği fakat Fiorentina'nın 15 milyon euro'luk beklentisi sonrası iki takım transferde geri adım attığı belirtildi.

#9
Foto - Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

Fenerbahçe'nin ise Amrabat transferini bitirmeye en yakın takım olduğu iddia edildi. Kanarya'nın Amrabat için 10 milyon euro'nun üzerinde bir teklif sunduğu iddia edildi.

#10
Foto - Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

Sarı-lacivertli takımın sunduğu teklifin Fiorentina'nın beklentisi ile arasında fark olduğu ancak rakamların çok uzak olmadığı ifade edildi.

#11
Foto - Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

Takımların transferin resmiyeti için görüşmeleri hızlandırması gerektiği yazıldı.

#12
Foto - Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

15 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ Fiorentina, Ambarat için gelecek olan tekliflere sıcak bakıyor. İtalyan ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun transferinden 15 milyon euro bonservis bekliyor.

#13
Foto - Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

2025 yılında sözleşmesi sona erecek olan Amrabat'ın güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro...

#14
Foto - Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...

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