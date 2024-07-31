2024-07-31 20:31:52 Fenerbahçe'ye bir dünya yıldız daha! İtalyanlar transferi duyurdu | Galatasaray masadan kalktı...
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu eleyerek 3. tura yükselen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendiren transferin hızlı Kanarya, bir Faslı yıldızı daha kadrosuna katmaya yakın. İtalyanlar, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı ve kulübüyle son pazarlıkların yapıldığını duyurdu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...