2024-06-26 13:17:05 Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katmak için uğraş veren sarı-lacivertliler, 2 yıldız futbolcu transferini neredeyse bitirdi. Öte yandan Ali Koç yönetimi Batshuayi'nin yerine bomba bir golcü ismi getirecek. İşte detaylar...