  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Türkiye’ye göz kırpıyor" deniyordu! Azerbaycan o uçağı satın aldı

İngiliz iddiası! Galatasaray'ın anlaştığı Wan-Bissaka için Fenerbahçe'den hamle! Dünyayı ayağa kaldıracak kritik atak!

ŞOK'ta o ürünlerde indirim başlattı!

Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

Temmuz zammına sayılı günler kala milyonlarca emekliye kötü haber! 'Yapılmayacak' diyerek duyuruldu

Sevinelim mi üzülelim mi bilemedik işin doğrusu! Umarız bu sefer kaleleri şaşırmaz!

Mimar Sinan’da ahlâksız gösteri! Çıplaklığın adını sanat koydular

'Ara zam yok' deniyordu! Hükümet az önce asgari ücret için tarih verdi

Fenerbahçe’de sürpriz forvet gelişmesi! Görüşmeler sürüyor... Süper Lig’in oyunlarını bozacak hamle…

Acun Ilıcalı beklenmedik gelişmeyi duyurdu: Bakalım nasıl bir cevap verecek? Olay gelişme...
Spor
17
Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

2024-06-26 13:17:05
Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katmak için uğraş veren sarı-lacivertliler, 2 yıldız futbolcu transferini neredeyse bitirdi. Öte yandan Ali Koç yönetimi Batshuayi'nin yerine bomba bir golcü ismi getirecek. İşte detaylar...

#1
Foto - Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda yıldız isimleri kadroya katmak için yoğun uğraş veriyor.

#2
Foto - Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

Sarı-lacivertliler, 2 futbolcuya imza attırmak için yakın takipte olduğu kaydedildi.

#3
Foto - Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

#4
Foto - Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

Fenerbahçe’nin transfer listesinin başında yer alan Alvaro Morata ve Lazar Samardzic için yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor.

#5
Foto - Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

Yönetim kulüplerle sıkı bir şekilde pazarlıklara devam ederken, oyuncuların sosyal medya hamleleri, 12. adamı fazlasıyla heyecanlandırdı.

#6
Foto - Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

Jose Mourinho, önceki gün Topuk Yaylası için İstanbul’dan yola çıkarken otobüs kapısında çekildiği fotoğrafı, “Antrenman kampı yolculuğu, sahaya çıkmak için sabırsızım” notuyla paylaştı.

#7
Foto - Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

İspanya Milli Takımı ile EURO 2024’te ter döken Alvaro Morata, dünyaca ünlü teknik adamın bu paylaşımını beğendi.

#8
Foto - Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

Orta saha için SarıLacivertliler’in 1 numaralı hedefi halindeki Samardzic de benzer bir eylemde bulundu. 22 yaşındaki oyuncu da Udinese’de birlikte oynadığı Rodrigo Becao’nun idmanda çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımına beğeni attı.

#9
Foto - Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

Sarı-Lacivertliler, Morata için Atletico Madrid’i 10 milyon Euro’nun altında bir rakama ikna etmeye çalışıyor. Yönetim, Samardzic için ise Udinese’yle 20 milyon Euro civarı bir bedele el sıkışmak istiyor.

#10
Foto - Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

Ancak İtalyan ekibi, 25 milyon Euro’dan aşağı inmiyor. Fenerbahçe cephesi, bonuslarla birlikte orta yolu bulmaya çalışıyor.

#11
Foto - Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

Öte yandan yönetimin hem Morata hem de Samardzic’in menajeriyle prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Oyuncuların EURO 2024 macerası sona erdikten sonra bire bir görüşmelerin yapılacağı kaydedildi.

#12
Foto - Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

Öte yandan Birçok mevkiden oyuncu için temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Premier Lig ekibiyle de bir süredir Beto için müzakare halinde olduğu öğrenildi.

#13
Foto - Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

26 yaşındaki Portekizli hücum oyuncusuna teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği;

#14
Foto - Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

Everton Kulübü'nün futbolcu için 20 milyon Euro'nun üstünde bir bonservis beklediği belirtildi.

#15
Foto - Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

Kulüpler arasındaki görüşme ve temasların arttığı da öğrenildi.

#16
Foto - Fenerbahçe'ye 2 dünya yıldızı hayırlı olsun! Ali Koç Batshuayi'nin yerine 1.94'lik gol makinesi: Diyerek duyurdu!

1.94 boyundaki Beto, hava toplarındaki etkinliğiyle ve bağlantı oyunundaki katkısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu’ndan bir algı operasyonu daha Sunulan bu! Gerçek bu
Gündem

İmamoğlu’ndan bir algı operasyonu daha Sunulan bu! Gerçek bu

İmamoğlu algı operasyonları yaparak gerçeklerin üzerini örtmeye devam ediyor. Hazırladığı mizansen ile Levent - Boğaziçi Üniversitesi/Hisar..
Ülke bunu konuşuyor: Cesetleri 1,34 milyon dolarlık lüks evlerinde bulundu!
Aktüel

Ülke bunu konuşuyor: Cesetleri 1,34 milyon dolarlık lüks evlerinde bulundu!

Geçtiğimiz günlerde kan donduran olay yaşandı! Amerika'nın Utah eyaletinde meydana geldi. 57 yaşında olduğu öğrenilen Olin Johnson eşini çoc..
AK Partili Ensarioğlu'ndan DEM Partili vekile tokat gibi cevap: Alan da şerefsizdir, veren de!
Gündem

AK Partili Ensarioğlu'ndan DEM Partili vekile tokat gibi cevap: Alan da şerefsizdir, veren de!

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Diyarbakır'daki ölümlü yangın faciasıyla ilgili mesnetsiz iftiralar..
Kendisini fiziki olarak taciz eden polisi yaraladı diye hapse atıldı!
Yerel

Kendisini fiziki olarak taciz eden polisi yaraladı diye hapse atıldı!

Sosyal medya fenomeni Büşra Karademir (32), boşanması aşamasındaki eşi Cenk Karademir'in kapısına dayanmasıyla polisi arayarak yardım istemi..
Diyanet 'caiz değil' demişti! Emeklilere 18 bin lira verecekler
Ekonomi

Diyanet 'caiz değil' demişti! Emeklilere 18 bin lira verecekler

Diyanet'in caiz olmadığına yönelik fetva verdiği emekli promosyonlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
26 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

26 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü'nü istifadelerinize (26 Haziran 2024) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23