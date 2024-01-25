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Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay olmuştu! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı...
Spor
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Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay olmuştu! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı...

2024-01-25 07:24:59
Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay olmuştu! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı...

Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligin 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Oldukça kritik mücadeleden tek golle galip çıkan sarı-lacivertli ekip, puanını 57'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Başakşehir'in ise son dakikada yediği golle 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Fenerbahçe'nin 90. dakikada kazandığı penaltı büyük gündem yaratırken usta yorumcu Erman Toroğlu, o pozisyon için son noktayı koydu. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay olmuştu! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı...

Süper Lig'de 22. hafta maçları devam ediyor. Ligin kritik virajlarından birine çıkan Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanda büyük zorluk çekti.

#2
Foto - Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay olmuştu! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı...

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı. İşte Toroğlu'nun sözleri…

#3
Foto - Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay olmuştu! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı...

ERMAN TOROĞLU YORUMLADI FIGUERIEDO'NUN KIRMIZI KARTI DOĞRU MU? Erman Toroğlu: Başakşehirli futbolcunun gördüğü iki sarı kart da doğru. Ne gerek var bunları yapmaya? İkinci sarı karttaki faul pozisyonunda net basıyor. Bu tip topçu, takımını satan topçudur.

#4
Foto - Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay olmuştu! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı...

BATSHUAYI'YE YAPILAN MÜDAHALE PENALTI MI? Erman Toroğlu: Bu pozisyona penaltı falan verilmez. Kimse kusura bakmasın, ikili mücadele var. Böyle penaltı olmaz. Ama bunu 8-9 dakika sonra ekrana getirince insanların kafası o zaman karışıyor. Batshuayi, penaltı istiyor. Rakibi yapmıyor.

#5
Foto - Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay olmuştu! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı...

FENERBAHÇE'YE VERİLEN PENALTIDA KARAR DOĞRU MU? Erman Toroğlu: Pozisyonun tam olarak ceza alanı çizgisinin üstü ve içinde olduğu gözüküyor. Top sana gelirken o kolu kaldırırsan net penaltı. Bunun bir yorumu yok. Hakemin olduğu yer de çok net, zaten VAR'dan da yardım almadı.

#6
Foto - Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay olmuştu! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı...

Başakşehirli futbolcunun bunu yapmasına gerek yok. Pozisyon zaten tehlike yaratacak değil. Arkandaki oyuncular ellerini korurken sen bu şekilde topa çıkamazsın.

#7
Foto - Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay olmuştu! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı...

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