2024-01-25 07:24:59 Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay olmuştu! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı...
Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligin 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Oldukça kritik mücadeleden tek golle galip çıkan sarı-lacivertli ekip, puanını 57'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Başakşehir'in ise son dakikada yediği golle 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Fenerbahçe'nin 90. dakikada kazandığı penaltı büyük gündem yaratırken usta yorumcu Erman Toroğlu, o pozisyon için son noktayı koydu. İşte son dakika haberinin detayları…