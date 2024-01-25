Fenerbahçe’nin son dakika penaltısı olay olmuştu! Erman Toroğlu o pozisyonu açıkladı...

FENERBAHÇE'YE VERİLEN PENALTIDA KARAR DOĞRU MU? Erman Toroğlu: Pozisyonun tam olarak ceza alanı çizgisinin üstü ve içinde olduğu gözüküyor. Top sana gelirken o kolu kaldırırsan net penaltı. Bunun bir yorumu yok. Hakemin olduğu yer de çok net, zaten VAR'dan da yardım almadı.