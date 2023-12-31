2023-12-31 15:49:52 Fenerbahçe'nin savunma kriziyle ilgili şok ayrıntı! Şayet böyle bir şey varsa tam bir felaket olur
Fenerbahçe savunmasının iki kilit ismi en az 20 gün yok. Dün açıklanan Nijerya Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan Osayi-Samuel ve Gana Milli Takımı’nın banko oyuncusu olan Djiku, 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında Afrika Kupası’nda ülkeleri için ter dökecek. İki futbolcunun 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giymemesi kesinleşirken, milli takımlarının başarı durumuna göre bu rakam 9 maça kadar çıkabilir.