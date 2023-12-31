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Spor
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Fenerbahçe'nin savunma kriziyle ilgili şok ayrıntı! Şayet böyle bir şey varsa tam bir felaket olur

2023-12-31 15:49:52
Fenerbahçe'nin savunma kriziyle ilgili şok ayrıntı! Şayet böyle bir şey varsa tam bir felaket olur

Fenerbahçe savunmasının iki kilit ismi en az 20 gün yok. Dün açıklanan Nijerya Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan Osayi-Samuel ve Gana Milli Takımı’nın banko oyuncusu olan Djiku, 13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında Afrika Kupası’nda ülkeleri için ter dökecek. İki futbolcunun 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giymemesi kesinleşirken, milli takımlarının başarı durumuna göre bu rakam 9 maça kadar çıkabilir.

#1
Foto - Fenerbahçe'nin savunma kriziyle ilgili şok ayrıntı! Şayet böyle bir şey varsa tam bir felaket olur

Mükemmel bir başlangıç yaptığı 2023-24 sezonunda, stoper oyuncuları Serdar Aziz, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku’nun aynı dönemde sakatlanmaları nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Süper Lig’in ikinci yarısına da defans kriziyle başlayacak. Zira sarı lacivertli takım savunma oyuncuları Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku’dan en az 20 gün yararlanamayacak.

#2
Foto - Fenerbahçe'nin savunma kriziyle ilgili şok ayrıntı! Şayet böyle bir şey varsa tam bir felaket olur

13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek Nijerya Milli Takımı’nın dün açıklanan kadrosunda yer alan Osayi-Samuel ve Gana Milli Takımı’nın banko ismi olan Dijiku, Fenerbahçe’nin 4 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçında kesin olarak oynayamayacak.

#3
Foto - Fenerbahçe'nin savunma kriziyle ilgili şok ayrıntı! Şayet böyle bir şey varsa tam bir felaket olur

Afrika Kupası’nda grup maçları 24 Ocak’ta sona erecek. İki oyuncunun milli takımları grup aşamasında elenirlerse ligde İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK ve Samsunspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

#4
Foto - Fenerbahçe'nin savunma kriziyle ilgili şok ayrıntı! Şayet böyle bir şey varsa tam bir felaket olur

İki isim eğer finale kadar giderlerse Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor ve Alanyaspor maçlarını da kaçıracaklar.

#5
Foto - Fenerbahçe'nin savunma kriziyle ilgili şok ayrıntı! Şayet böyle bir şey varsa tam bir felaket olur

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın Osayi-Samuel’in yerine sağ bekte Mert Müldür’e görev vermesi beklenirken, Djiku’nun yokluğunda oluşacak stoper sorunu Serdar Aziz-Samet Akaydın-Jayden Oosterwolde üçlüsünden biriyle kapatmaya çalışacak.

#6
Foto - Fenerbahçe'nin savunma kriziyle ilgili şok ayrıntı! Şayet böyle bir şey varsa tam bir felaket olur

Yönetimin de bu arada bir stoper transferi yaparak savunmadaki seçeneklerin sayısını artırması bekleniyor.

#7
Foto - Fenerbahçe'nin savunma kriziyle ilgili şok ayrıntı! Şayet böyle bir şey varsa tam bir felaket olur

7 Ocak İstanbulspor (D) 10 Ocak Konyaspor 14 Ocak Gaziantep (D)

#8
Foto - Fenerbahçe'nin savunma kriziyle ilgili şok ayrıntı! Şayet böyle bir şey varsa tam bir felaket olur

28 Ocak Ankaragücü 4 Şubat Antalyaspor (D) 11 Şubat Alanyaspor

#9
Foto - Fenerbahçe'nin savunma kriziyle ilgili şok ayrıntı! Şayet böyle bir şey varsa tam bir felaket olur

#10
Foto - Fenerbahçe'nin savunma kriziyle ilgili şok ayrıntı! Şayet böyle bir şey varsa tam bir felaket olur

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