  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye ile ilgili yanlıştan dönüp geri adım atan Karadağ'dan kritik çıkış: Ankara desteklerse kolay ulaşırız Dünyanın en nadiri tesadüfen bulundu: Bir avuç kadarı 300 milyon dolar! Sözcü ve Cumhuriyet’e ‘5 kardeş’: Açılan ve kapanan şirket sayıları maskeleri indirdi Avrupa ülkesi şokta: Erdoğan ve Trump haritayı paramparça etti, petrol ve doğalgaz bulacaklar Yazın başka kışın bir başka güzel Kaz Gölü’nde kartpostallık görüntüler Demir ağlara milli imza: 409 kilometrelik yerli sinyalizasyon Türkiye savunma sanayinde çok kritik ve ani bir karar aldı: Ünlü savaş helikopterin yapımı durduruldu
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Dünyanın en nadiri tesadüfen bulundu: Bir avuç kadarı 300 milyon dolar!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dünyanın en nadiri tesadüfen bulundu: Bir avuç kadarı 300 milyon dolar!

Sri Lanka'da tesadüfen keşfedilen 3 bin 563 karatlık nadir mor yıldız safiri, 300 milyon dolarlık değeriyle tarihin en değerli taşları arasında yerini aldı.

#1
Foto - Dünyanın en nadiri tesadüfen bulundu: Bir avuç kadarı 300 milyon dolar!

ri Lanka’nın derinliklerinde gün yüzüne çıkarılan 3.563 karat ağırlığındaki nadir 'Mor Yıldız Safir', mücevher dünyasında tüm dengeleri altüst etti.

#2
Foto - Dünyanın en nadiri tesadüfen bulundu: Bir avuç kadarı 300 milyon dolar!

SADECE BİR AVUCA SIĞIYOR AMA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR Uzmanların ilk projeksiyonlarına göre taşın piyasa değeri 220 milyon sterlin (300 milyon dolar) barajını aşarak tarihi bir rekorun kapısını aralıyor. 'Saf Toprakların Yıldızı' adı verilen kristal, kendi kategorisinde dünyanın en büyük doğal yıldız safiri olma unvanını taşıyor.

#3
Foto - Dünyanın en nadiri tesadüfen bulundu: Bir avuç kadarı 300 milyon dolar!

"TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ" Yıldız safirlerini eşsiz kılan temel unsur, taşın tam merkezinde beliren göksel parıltıdır. Asterizm olarak adlandırılan fenomen, rutil minerallerinin iğne ucu şeklindeki kalıntıları sayesinde kristalin kalbinde devasa bir yıldız deseni oluşturuyor.

#4
Foto - Dünyanın en nadiri tesadüfen bulundu: Bir avuç kadarı 300 milyon dolar!

Uzman mücevherci Ashan Amarasinghe, kristalin sergilediği altı ışınlı yıldız kümesinin netliğini "türünün tek örneği" olarak tanımlıyor. Söz konusu geometrik kusursuzluk, safiri diğer tüm değerli taşların ötesine taşıyan en kritik fark olarak öne çıkıyor.

#5
Foto - Dünyanın en nadiri tesadüfen bulundu: Bir avuç kadarı 300 milyon dolar!

300 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE Henüz net bir satış rakamı belirlenmemiş olsa da Amarasinghe, mücevherin değerinin en az 300 milyon dolar (223 milyon sterlin) seviyesinde olduğunu tahmin ediyor. Öngörülen rakamlar gerçekleştiği takdirde, Saf Toprak Yıldızı yeryüzünde keşfedilen en kıymetli objelerden biri haline gelecek.

#6
Foto - Dünyanın en nadiri tesadüfen bulundu: Bir avuç kadarı 300 milyon dolar!

NEDEN BU KADAR DEĞERLİ? The Natural Sapphire Company tarafından yapılan teknik açıklamalara göre, ideal bir yıldız safirinde parıltının tam merkezde konumlanması ve her bir ışının eşit uzunlukta olması gerekiyor. Işınların keskin, net ve bulanıklıktan arınmış bir yapıyla kubbenin en tepesinden tabanına kadar kesintisiz uzanması taşın kalitesini belirliyor.

#7
Foto - Dünyanın en nadiri tesadüfen bulundu: Bir avuç kadarı 300 milyon dolar!

BİR OCAĞIN İÇİNDE BULDULAR Güvenlik endişeleri nedeniyle isimlerini gizli tutan bir yatırımcı grubuna ait olan taş, 2023 yılında 'mücevher şehri' Rathnapura'daki bir ocakta bulundu. Karma bir mücevher grubuyla birlikte satın alınan kristalin gerçek niteliği, yaklaşık iki yıllık detaylı analizlerin ardından gün yüzüne çıkarıldı./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cunta heveslisi disiplinsiz teğmenler hakkında ilginç karar
Gündem

Cunta heveslisi disiplinsiz teğmenler hakkında ilginç karar

Ankara 21. İdare Mahkemesi, cunta heveslisi disiplinsiz teğmenler hakkında ilginç bir karara imza attı.
İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor! "Fenomen öğretmen" skandalında yeni rezalet
Gündem

İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor! "Fenomen öğretmen" skandalında yeni rezalet

Öğrencilerini kullanarak içerik üreten bir öğretmenin rezil ötesi videosuna tepki yağıyor. Bahsi geçen videoda öğretmen öğrencilerinden kend..
Rekor satın alma: Araç muayene sistemi TURKA’ya emanet
Otomotiv

Rekor satın alma: Araç muayene sistemi TURKA’ya emanet

KPMG’nin “Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2025” raporuna göre, araç muayene istasyonlarının işletme hakkı devri 1,72 milyar dolarlık bedell..
Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir
Dünya

Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de DEAŞ mensuplarının Irak'a nakledildiğini duyurdu. Bakan Fidan, bu nakil süreci nedeniyle Suriye'de a..
Hani kadın istihdamı nerede: Derin bir skandal sonucu mudur?
Gündem

Hani kadın istihdamı nerede: Derin bir skandal sonucu mudur?

Mütedeyyin insanların yoğun olarak yaşadığı Başakşehir'de, hastane yönetimine sızan birkaç densizin işi midir, yoksa çok daha derin bir skan..
Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi
Gündem

Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi

Balıkesir'de meydana gelen deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıke..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23