Dünyanın en nadiri tesadüfen bulundu: Bir avuç kadarı 300 milyon dolar!
Sri Lanka'da tesadüfen keşfedilen 3 bin 563 karatlık nadir mor yıldız safiri, 300 milyon dolarlık değeriyle tarihin en değerli taşları arasında yerini aldı.
ri Lanka’nın derinliklerinde gün yüzüne çıkarılan 3.563 karat ağırlığındaki nadir 'Mor Yıldız Safir', mücevher dünyasında tüm dengeleri altüst etti.
SADECE BİR AVUCA SIĞIYOR AMA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR Uzmanların ilk projeksiyonlarına göre taşın piyasa değeri 220 milyon sterlin (300 milyon dolar) barajını aşarak tarihi bir rekorun kapısını aralıyor. 'Saf Toprakların Yıldızı' adı verilen kristal, kendi kategorisinde dünyanın en büyük doğal yıldız safiri olma unvanını taşıyor.
"TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ" Yıldız safirlerini eşsiz kılan temel unsur, taşın tam merkezinde beliren göksel parıltıdır. Asterizm olarak adlandırılan fenomen, rutil minerallerinin iğne ucu şeklindeki kalıntıları sayesinde kristalin kalbinde devasa bir yıldız deseni oluşturuyor.
Uzman mücevherci Ashan Amarasinghe, kristalin sergilediği altı ışınlı yıldız kümesinin netliğini "türünün tek örneği" olarak tanımlıyor. Söz konusu geometrik kusursuzluk, safiri diğer tüm değerli taşların ötesine taşıyan en kritik fark olarak öne çıkıyor.
300 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE Henüz net bir satış rakamı belirlenmemiş olsa da Amarasinghe, mücevherin değerinin en az 300 milyon dolar (223 milyon sterlin) seviyesinde olduğunu tahmin ediyor. Öngörülen rakamlar gerçekleştiği takdirde, Saf Toprak Yıldızı yeryüzünde keşfedilen en kıymetli objelerden biri haline gelecek.
NEDEN BU KADAR DEĞERLİ? The Natural Sapphire Company tarafından yapılan teknik açıklamalara göre, ideal bir yıldız safirinde parıltının tam merkezde konumlanması ve her bir ışının eşit uzunlukta olması gerekiyor. Işınların keskin, net ve bulanıklıktan arınmış bir yapıyla kubbenin en tepesinden tabanına kadar kesintisiz uzanması taşın kalitesini belirliyor.
BİR OCAĞIN İÇİNDE BULDULAR Güvenlik endişeleri nedeniyle isimlerini gizli tutan bir yatırımcı grubuna ait olan taş, 2023 yılında 'mücevher şehri' Rathnapura'daki bir ocakta bulundu. Karma bir mücevher grubuyla birlikte satın alınan kristalin gerçek niteliği, yaklaşık iki yıllık detaylı analizlerin ardından gün yüzüne çıkarıldı./ kaynak: haber7
