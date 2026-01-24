Türkiye ile ilgili yanlıştan dönüp geri adım atan Karadağ'dan kritik çıkış: Ankara desteklerse kolay ulaşırız

İbrahimovic, Türkiye'nin Karadağ'daki en büyük yabancı yatırımcı konumunda olduğuna işaret ederek, 2025'te yabancı yatırımların yüzde 15'inin Türkiye'den geldiğini belirtti. Karadağ'da faaliyet gösteren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) gibi kurumlara işaret eden İbrahimovic, bu kurumların iki kültürün de yakından tanınması için oldukça faydalı çalışmalar yürüttüğünü söyledi. İbrahimovic, "Türkiye de iki ülke arasındaki ilişkilerinin gelişmesi için her katkıyı sağlamaya hazır. İki ülkenin de işbirliğini sürekli geliştirmek istemesinden son derece mutlu ve memnunum." şeklinde konuştu. Karadağ'ın 2028'de AB'nin 28. üyesi olmayı hedeflediğini vurgulayan İbrahimovic, "AB'nin tam üyesi olduğunda diğer bölge ülkeleri için üyelik süreci daha da kolaylaşacak. Karadağ, Avrupa'nın genişlemesinin canlı bir örneği. Bu nedenle bizim amacımız bölgenin istikrarına katkı sağlamak." dedi. İbrahimovic, Karadağ'ın geçen yıl AB üyelik sürecinde 6 faslı kapattığını, 26 Ocak'ta ise 32. faslı da başarıyla tamamlayacaklarını belirterek, "Bu yıl müzakereleri tamamlamak istiyoruz. AB ve NATO üyesi bir Karadağ, bölgenin barış ve istikrarı açısından önemli olacaktır." diye konuştu.