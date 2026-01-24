  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye ile ilgili yanlıştan dönüp geri adım atan Karadağ'dan kritik çıkış: Ankara desteklerse kolay ulaşırız Dünyanın en nadiri tesadüfen bulundu: Bir avuç kadarı 300 milyon dolar! Sözcü ve Cumhuriyet’e ‘5 kardeş’: Açılan ve kapanan şirket sayıları maskeleri indirdi Avrupa ülkesi şokta: Erdoğan ve Trump haritayı paramparça etti, petrol ve doğalgaz bulacaklar Yazın başka kışın bir başka güzel Kaz Gölü’nde kartpostallık görüntüler Demir ağlara milli imza: 409 kilometrelik yerli sinyalizasyon Türkiye savunma sanayinde çok kritik ve ani bir karar aldı: Ünlü savaş helikopterin yapımı durduruldu
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Türkiye ile ilgili yanlıştan dönüp geri adım atan Karadağ'dan kritik çıkış: Ankara desteklerse kolay ulaşırız
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye ile ilgili yanlıştan dönüp geri adım atan Karadağ'dan kritik çıkış: Ankara desteklerse kolay ulaşırız

Karadağ, Türk vatandaşlarına yönelik bir süre önce askıya aldığı vizesiz seyahat uygulamasını yeniden yürürlüğe koymuştu. Karadağ'ın Türkiye'ye yakın Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

#1
Foto - Türkiye ile ilgili yanlıştan dönüp geri adım atan Karadağ'dan kritik çıkış: Ankara desteklerse kolay ulaşırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan İbrahimovic, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. İbrahimovic, toplantı kapsamında birçok yapıcı ve olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özellikle ev sahibi Bakan Hakan Fidan'a teşekkür etmek istiyorum, tüm günü bizimle geçirdi ve hepimizle yakından ilgilendi." ifadesini kullandı.

#2
Foto - Türkiye ile ilgili yanlıştan dönüp geri adım atan Karadağ'dan kritik çıkış: Ankara desteklerse kolay ulaşırız

Tüm katılımcı ülkelerin dışişleri bakanlarının son derece memnun olduğunu kaydeden İbrahimovic, bu platformunun barış, istikrar ve ortak çıkarlar doğrultusunda çok güzel sonuçlar vereceğine inandığını aktardı. İbrahimovic, toplantı kapsamında yapılan görüşmelerde güvenlik, gençlik, ekonomi ve Avrupa Birliği (AB) gibi konuların ele alındığını dile getirerek, "Bugünkü kaliteli görüşmelerden son derece memnunum, doğru yolda olduğumuzu ve önümüzdeki dönemde hangi konularda işbirliği yapabileceğimizi gördük." değerlendirmesinde bulundu. Balkan Barış Platformu kapsamında çeşitli alanlarda yapılacak işbirlikleriyle toplumun farklı kesimlerine hitap edeceklerini anlatan İbrahimovic, bu projelerle bölgenin istikrarı ve refahına katkı sunacaklarını kaydetti.

#3
Foto - Türkiye ile ilgili yanlıştan dönüp geri adım atan Karadağ'dan kritik çıkış: Ankara desteklerse kolay ulaşırız

Dünyadaki barış ve istikrarın sağlanması konusunda Türkiye'nin oynadığı rolün önemine dikkati çeken İbrahimovic, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye gibi büyük bir ülkenin desteğiyle, belirlediğimiz bu hedeflere daha kolay ulaşabileceğimizin farkındayız. Türkiye'nin bizimle işbirliği yapması ve beraber çalışmasından son derece mutluyuz. Barış ve istikrarın büyük önem arz ettiği bölgemizde, Türkiye'nin rolü oldukça önemli. Sadece bölgesel anlamda değil dünya genelinde de özellikle de zorlu jeopolitik durumlarda Türkiye gibi bir ülkenin Balkan Barış Platformu gibi platformlarda yer alması çok değerli."

#4
Foto - Türkiye ile ilgili yanlıştan dönüp geri adım atan Karadağ'dan kritik çıkış: Ankara desteklerse kolay ulaşırız

İbrahimovic, Türkiye'nin Gazze ve Suriye'de barışın sağlanması konusunda önemli katkılar sunduğunu söyleyerek, "Türkiye, bugün tüm dünyada son derece güçlü bir rol oynuyor." ifadesini kullandı. Karadağ'ın hem komşu ülkelerle hem de Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduğu için oldukça "şanslı" olduğunu vurgulayan İbrahimovic, şöyle devam etti: "Batı Balkan ülkeleri söz konusu olduğunda her zaman desteğini yineleyen sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizi kabul etmesi büyük gurur. İstanbul'dan güçlü bir mesaj gönderiyoruz, Batı Balkanlar'ın Türkiye gibi çok güçlü bir dostu var. Önümüzdeki dönemde de işbirliğimizi güçlendirmeye hazırız."

#5
Foto - Türkiye ile ilgili yanlıştan dönüp geri adım atan Karadağ'dan kritik çıkış: Ankara desteklerse kolay ulaşırız

İbrahimovic, iki ülke arasındaki ilişkilere işaret ederek, "Türkiye ve Karadağ iyi ilişkilerin nasıl korunması gerektiğinin güzel bir örneği. Bunu devam ettirmeliyiz." dedi. Bu kapsamda, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'in de yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildiren İbrahimovic, bunun ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik isteklerine iyi bir örnek teşkil ettiğini söyledi. İbrahimovic, Karadağ ve Türkiye'nin NATO müttefikleri olduğuna dikkati çekerek, iki ülkenin ekonomi, turizm, kültür ve güvenlik gibi alanlarda "mükemmel ilişkilere" sahip olduğunu belirtti.

#6
Foto - Türkiye ile ilgili yanlıştan dönüp geri adım atan Karadağ'dan kritik çıkış: Ankara desteklerse kolay ulaşırız

Türk turistlerin Karadağ'a yüksek rağbet gösterdiğini ifade eden İbrahimovic, "Geçen yıl 165 bin Türk turist ülkemizi ziyaret etti. Etkileyici bir rakam. Türkiye gibi turizmi oldukça zengin bir ülkeden bizim ülkemize gösterilen ilgi bizi çok memnun ediyor." diye konuştu. İbrahimovic, Türkiye'de yaşayan Karadağlıların iki ülke arasında "önemli bir köprü" görevi gördüğünü belirterek, şu anda Türkiye'de 250 bin Karadağlının yaşadığını kaydetti. Bu durumun ekonomi ve kültürel alanlarda önemli bir potansiyel içerdiğini dile getiren İbrahimovic, "Bizim Türkiye ile temeli sağlam güçlü ilişkilerimiz var. Bunu da kimse bozamaz. Türk vatandaşlarını da Karadağ'a davet ediyorum, gelin, bizi ziyaret edin, kapılarımız açık. İki ülke arasında iyi hikayeler yazmaya devam edelim." vurgusu yaptı.

#7
Foto - Türkiye ile ilgili yanlıştan dönüp geri adım atan Karadağ'dan kritik çıkış: Ankara desteklerse kolay ulaşırız

İbrahimovic, Türkiye'nin Karadağ'daki en büyük yabancı yatırımcı konumunda olduğuna işaret ederek, 2025'te yabancı yatırımların yüzde 15'inin Türkiye'den geldiğini belirtti. Karadağ'da faaliyet gösteren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) gibi kurumlara işaret eden İbrahimovic, bu kurumların iki kültürün de yakından tanınması için oldukça faydalı çalışmalar yürüttüğünü söyledi. İbrahimovic, "Türkiye de iki ülke arasındaki ilişkilerinin gelişmesi için her katkıyı sağlamaya hazır. İki ülkenin de işbirliğini sürekli geliştirmek istemesinden son derece mutlu ve memnunum." şeklinde konuştu. Karadağ'ın 2028'de AB'nin 28. üyesi olmayı hedeflediğini vurgulayan İbrahimovic, "AB'nin tam üyesi olduğunda diğer bölge ülkeleri için üyelik süreci daha da kolaylaşacak. Karadağ, Avrupa'nın genişlemesinin canlı bir örneği. Bu nedenle bizim amacımız bölgenin istikrarına katkı sağlamak." dedi. İbrahimovic, Karadağ'ın geçen yıl AB üyelik sürecinde 6 faslı kapattığını, 26 Ocak'ta ise 32. faslı da başarıyla tamamlayacaklarını belirterek, "Bu yıl müzakereleri tamamlamak istiyoruz. AB ve NATO üyesi bir Karadağ, bölgenin barış ve istikrarı açısından önemli olacaktır." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cunta heveslisi disiplinsiz teğmenler hakkında ilginç karar
Gündem

Cunta heveslisi disiplinsiz teğmenler hakkında ilginç karar

Ankara 21. İdare Mahkemesi, cunta heveslisi disiplinsiz teğmenler hakkında ilginç bir karara imza attı.
İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor! "Fenomen öğretmen" skandalında yeni rezalet
Gündem

İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor! "Fenomen öğretmen" skandalında yeni rezalet

Öğrencilerini kullanarak içerik üreten bir öğretmenin rezil ötesi videosuna tepki yağıyor. Bahsi geçen videoda öğretmen öğrencilerinden kend..
Rekor satın alma: Araç muayene sistemi TURKA’ya emanet
Otomotiv

Rekor satın alma: Araç muayene sistemi TURKA’ya emanet

KPMG’nin “Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2025” raporuna göre, araç muayene istasyonlarının işletme hakkı devri 1,72 milyar dolarlık bedell..
Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir
Dünya

Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de DEAŞ mensuplarının Irak'a nakledildiğini duyurdu. Bakan Fidan, bu nakil süreci nedeniyle Suriye'de a..
Hani kadın istihdamı nerede: Derin bir skandal sonucu mudur?
Gündem

Hani kadın istihdamı nerede: Derin bir skandal sonucu mudur?

Mütedeyyin insanların yoğun olarak yaşadığı Başakşehir'de, hastane yönetimine sızan birkaç densizin işi midir, yoksa çok daha derin bir skan..
Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi
Gündem

Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi

Balıkesir'de meydana gelen deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıke..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23