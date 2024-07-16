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Spor
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Fenerbahçelileri çileden çıkartacak karar! Mourinho bu haberle fena sarsılacak! Resmen çıldırtacak…

2024-07-16 12:43:09
Fenerbahçelileri çileden çıkartacak karar! Mourinho bu haberle fena sarsılacak! Resmen çıldırtacak…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde hazırlanıyor. Tecrübeli teknik direktörle tek düşüncesi şampiyonluk yaşamak olan sarı-lacivertli ekip, kadrosuna ekleyeceği yıldız oyuncu takviyeleriyle lige güçlü bir başlangıç yapmanın peşinde. Bu noktada golcü oyuncu En-Nesyri ile uzun süredir görüşen Kanarya, yıkıcı bir haberle karşılaştı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Fenerbahçelileri çileden çıkartacak karar! Mourinho bu haberle fena sarsılacak! Resmen çıldırtacak…

Son olarak Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'u kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, dünya yıldızlarıyla da görüşme halinde.

#2
Foto - Fenerbahçelileri çileden çıkartacak karar! Mourinho bu haberle fena sarsılacak! Resmen çıldırtacak…

Galatasaray ve Beşiktaş'ın elinden alınan Oğuz Aydın'ın ardından Beşiktaş'a veda eden Cenk Tosun da İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atacak.

#3
Foto - Fenerbahçelileri çileden çıkartacak karar! Mourinho bu haberle fena sarsılacak! Resmen çıldırtacak…

Bu iki oyuncunun yanı sıra birçok yıldız isimle görüşmelerine devam eden Kanarya, Sevilla futbolcusu En-Nesyri ile ilgileniyordu.

#4
Foto - Fenerbahçelileri çileden çıkartacak karar! Mourinho bu haberle fena sarsılacak! Resmen çıldırtacak…

Ancak yıldız golcü hakkında sarı-lacivertlileri yıkan bir haber ortaya çıktı.

#5
Foto - Fenerbahçelileri çileden çıkartacak karar! Mourinho bu haberle fena sarsılacak! Resmen çıldırtacak…

İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları…

#6
Foto - Fenerbahçelileri çileden çıkartacak karar! Mourinho bu haberle fena sarsılacak! Resmen çıldırtacak…

Sabah'a göre; Alexander Sörloth'u da kadrosuna katmak isteyen Roma, Norveçli golcü oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle bu transferi bitirmeye yakın değil.

#7
Foto - Fenerbahçelileri çileden çıkartacak karar! Mourinho bu haberle fena sarsılacak! Resmen çıldırtacak…

Villarreal'in en az 40 milyon Euro bonservis istemesi nedeniyle geri adım atan Roma, rotayı Sevilla forması giyen En-Nesyri'ye çevirdi.

#8
Foto - Fenerbahçelileri çileden çıkartacak karar! Mourinho bu haberle fena sarsılacak! Resmen çıldırtacak…

Fenerbahçe'nin de uzun süredir ilgilendiği ve anlaşmaya yakın olduğu Faslı futbolcu için devreye giren Roma, bu transferde öne geçti.

#9
Foto - Fenerbahçelileri çileden çıkartacak karar! Mourinho bu haberle fena sarsılacak! Resmen çıldırtacak…

İtalyan basınında çıkan son haberlerde En-Nesyri'nin Fenerbahçe ve Al-Qadsiah'tan gelen teklifleri reddettiği yazıldı. Oyuncunun da İtalyan devini istemesiyle birlikte Sevilla ve Roma arasındaki görüşmeler hızlandı. Transferi kısa sürede sonuçlandırması beklenen Roma, En-Nesyri'yi Fenerbahçe'nin elinden almış görünüyor.

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