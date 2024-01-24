Fenerbahçeliler ne yapacağını şaşıracak! Milli oyuncuyu kulübü ikiye böldü bile... Kaç para edeceğini açıkladılar!

F.Bahçe yönetimi içerisinde ise bir kesim, "Değerini buldu, satmalıyız" ifadesini kullanırken diğer bir kesim ise, "Şampiyonluğa giderken satmak olmaz" şeklinde yorum yapıyor. 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan İsmail'in, kararı yönetime bıraktığı gelen haberler arasında. Ancak oyuncunun sezon sonunda Avrupa'ya gitmek istediği biliniyor. (Sabah)