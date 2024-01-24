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Fenerbahçeliler ne yapacağını şaşıracak! Milli oyuncuyu kulübü ikiye böldü bile... Kaç para edeceğini açıkladılar!

2024-01-24 11:13:11
Fenerbahçeliler ne yapacağını şaşıracak! Milli oyuncuyu kulübü ikiye böldü bile... Kaç para edeceğini açıkladılar!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bu sezon ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. İsmail Kartal önderliğinde yoluna emin adımlarla ilerleyen Kanarya'da takımın yıldız oyuncularına teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın yıldızlarından olan milli oyuncu için iki talip çıktı ve resmi tekilf yapıldı. İşte son transfer haberinin detayları...

#1
Foto - Fenerbahçeliler ne yapacağını şaşıracak! Milli oyuncuyu kulübü ikiye böldü bile... Kaç para edeceğini açıkladılar!

Lider Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçında deplasmanda bugün Rams Başakşehir'e konuk olacak. 24 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.

#2
Foto - Fenerbahçeliler ne yapacağını şaşıracak! Milli oyuncuyu kulübü ikiye böldü bile... Kaç para edeceğini açıkladılar!

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

#3
Foto - Fenerbahçeliler ne yapacağını şaşıracak! Milli oyuncuyu kulübü ikiye böldü bile... Kaç para edeceğini açıkladılar!

Ara transfer dönemine de hızlı giren sarı-lacivertli takım önce savunmaya Bonucci ve 6 numaraya da Krunic transferlerini yaparak kadrosunu daha da güçlendirdi.

#4
Foto - Fenerbahçeliler ne yapacağını şaşıracak! Milli oyuncuyu kulübü ikiye böldü bile... Kaç para edeceğini açıkladılar!

Son olarak evinde Samsunspor ile berabere kalarak beklenmedik bir sonuçla karşılaşan sarı-lacivertliler, 1 puana razı geldi.

#5
Foto - Fenerbahçeliler ne yapacağını şaşıracak! Milli oyuncuyu kulübü ikiye böldü bile... Kaç para edeceğini açıkladılar!

Ayrıca UEFA Konferans Ligi'ne de fırtına gibi başlayan temsilcimiz bulduğu H grubundan lider çıkarak doğrudan son 16 turuna kaldı.

#6
Foto - Fenerbahçeliler ne yapacağını şaşıracak! Milli oyuncuyu kulübü ikiye böldü bile... Kaç para edeceğini açıkladılar!

2 yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, bunun yanı sıra 2 futbolcusunu kiralık olarak başka takımlara gönderdi.

#7
Foto - Fenerbahçeliler ne yapacağını şaşıracak! Milli oyuncuyu kulübü ikiye böldü bile... Kaç para edeceğini açıkladılar!

Fenerbahçe'de son iki sezonda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

#8
Foto - Fenerbahçeliler ne yapacağını şaşıracak! Milli oyuncuyu kulübü ikiye böldü bile... Kaç para edeceğini açıkladılar!

Özellikle Fransız takımlarının uzun süredir göz hapsinde tuttuğu milli futbolcu için Olimpik Lyon ve Marsilya büyük bir çekişme içerisinde.

#9
Foto - Fenerbahçeliler ne yapacağını şaşıracak! Milli oyuncuyu kulübü ikiye böldü bile... Kaç para edeceğini açıkladılar!

İki kulüp de sarı-lacivertlilerin kapısını çalarken, teklif ettikleri rakamların 12-13 milyon Euro arasında olduğu öğrenildi.

#10
Foto - Fenerbahçeliler ne yapacağını şaşıracak! Milli oyuncuyu kulübü ikiye böldü bile... Kaç para edeceğini açıkladılar!

F.Bahçe yönetimi içerisinde ise bir kesim, "Değerini buldu, satmalıyız" ifadesini kullanırken diğer bir kesim ise, "Şampiyonluğa giderken satmak olmaz" şeklinde yorum yapıyor. 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan İsmail'in, kararı yönetime bıraktığı gelen haberler arasında. Ancak oyuncunun sezon sonunda Avrupa'ya gitmek istediği biliniyor. (Sabah)

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