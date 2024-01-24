2024-01-24 11:13:11 Fenerbahçeliler ne yapacağını şaşıracak! Milli oyuncuyu kulübü ikiye böldü bile... Kaç para edeceğini açıkladılar!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bu sezon ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. İsmail Kartal önderliğinde yoluna emin adımlarla ilerleyen Kanarya'da takımın yıldız oyuncularına teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın yıldızlarından olan milli oyuncu için iki talip çıktı ve resmi tekilf yapıldı. İşte son transfer haberinin detayları...