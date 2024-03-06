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Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

2024-03-06 12:01:53
Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

Rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Ligi zirvede tamamlamak isteyen sarı-lacivertli ekip gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı. Sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nu yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı planlayan Kanarya, Galatasaray'ın daha önce ilgilendiği dünya yıldızını listesine aldı. İşte Fenerbahçe'nin ses getireceği transfer hamlesi... | Fenerbahçe haberleri

#1
Foto - Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

#2
Foto - Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

En yakın rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli ekip ligde 2. sırada bulunuyor.

#3
Foto - Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

Kanarya son olarak 28. haftada Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaştı.

#4
Foto - Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 2-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

#5
Foto - Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

Fenerbahçe'de golleri 24. dakikada Osayi Samuel ve 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

#6
Foto - Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

Kanarya zorlu deplasmanda hata yapmadı ve Galatasaray'ın önüne maç fazlalığıyla geçti.

#7
Foto - Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

Cimbom ise zorlu haftayı Beşiktaş deplasmanında geçirdi.

#8
Foto - Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

Karşılaşmayı Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip yeniden liderliği aldı.

#9
Foto - Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

Bu sonuçlarında ardından Fenerbahçe puanını 73, Galatasaray ise 75'e yükseltti.

#10
Foto - Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

Sarı-lacivertli ekip ezeli rakibini geçerek şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.

#11
Foto - Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

Sarı-lacivertli ekipte bu sezon birçok isim dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

#12
Foto - Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

Bu oyunculardan biri ise Ferdi Kadıoğlu oldu.

#13
Foto - Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

Milli futbolcu, Avrupa devlerinin transfer listesine girmiş durumda.

#14
Foto - Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

Yıldız isimle özellikle Arsenal yakından ilgileniyor.

#15
Foto - Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

Yönetim, Ferdi'nin satışı ile ortaya çıkacak sol bek boşluğunu doldurmak için şimdiden harekete geçti.

#16
Foto - Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

Sarı-lacivertli ekibin, Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ortaya çıktı.

#17
Foto - Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

Bonservisi Roma'da olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

#18
Foto - Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

İtalyan yıldız ile devre arasında Galatasaray da ilgilenmişti.

#19
Foto - Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

İtalyan yıldız ile devre arasında Galatasaray da ilgilenmişti.

#20
Foto - Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

30 yaşındaki sol bek bu sezon yaşadığı sakatlığın ardından formasına tekrar kavuştu.

#21
Foto - Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?

A Spor'a göre; Fenerbahçe'nin bu transferi çözmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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