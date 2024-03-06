2024-03-06 12:01:53 Fenerbahçe'den sürpriz karar! Galatasaray'ın gözdesine kafayı fena halde taktılar! Sezon sonu gelecek mi?
Rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Ligi zirvede tamamlamak isteyen sarı-lacivertli ekip gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı. Sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nu yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı planlayan Kanarya, Galatasaray'ın daha önce ilgilendiği dünya yıldızını listesine aldı. İşte Fenerbahçe'nin ses getireceği transfer hamlesi... | Fenerbahçe haberleri