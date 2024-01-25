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Spor
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Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

2024-01-25 11:00:12
Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir'i mağlup ederek moral kazanan Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yönetim, transfer döneminin sonuna kadar 2 takviye daha yapmayı planlıyordu. Bu doğrultuda listesindeki oyuncularla temaslarını sürdüren sarı lacivertlilerden gündem yaratacak bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü yıldızın transferi için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

#1
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

#2
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

Sarı lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i, 90+4. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek zirvede puan kaybına izin vermedi.

#3
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Kanarya, Tadic ve Dzeko ile önemli pozisyonlardan yararlanamadı.

#4
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

İlk yarı boyunca rakip ceza sahasında etkili olan sarı-lacivertliler, gol atmayı ise başaramadı.

#5
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

RAMS Başakşehir'in 45+2. dakikada 10 kişi kaldığı mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

#6
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

İkinci yarıda da rakip yarı alanda oynayan ve üst üste pozisyonlar üreten sarı-lacivertliler, 90+4. dakikaya kadar golü bulamadı.

#7
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

Maçın 90. dakikasında Sebastian Szymanski'nin ceza sahası dışından şutunda top savunmada Onur Ergün'ün eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

#8
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

Fenerbahçe, 90+4. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti.

#9
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

Bu galibiyetle puanını 57'ye yükselten sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü.

#10
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

Öte yandan sarı lacivertlilerde Başakşehir maçının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

#11
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

Kanarya'da kadroya katılan 2 ismin ardından hedef 3. transfere de nokta koymak.

#12
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, savunma ve hücum hattına birer takviye daha yaparak transferi tamamlamak istiyor.

#13
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise Başakşehir maçının ardından transfere dair yaptığı açıklamada, "Buradaki muhabir arkadaşların hepsi beni aramıştır son 1 haftadır"

#14
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

"Bitecek gibi olursa bir transfer o zaman açıklarız" şeklinde konuşmuştu.

#15
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

Listesinde sürpriz isimler bulunan Fenerbahçe'nin, transferdeki yeni hedefi ise ortaya çıktı.

#16
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

Kanarya bu transferi gerçekleştirmesi durumunda son yılların en sansasyonel hamlesine imza atabilir.

#17
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

İşte sarı lacivertlilerin peşine olduğu dünyaca ünlü oyuncu...

#18
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad'da forma giyen Karim Benzema'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

#19
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

Sarı lacivertlilerin, kulübünde mutsuz olan Fransız golcü için nabız yokladığı iddia edildi.

#20
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

Benzema'nın, Al-Ittihad'dan kesin olarak ayrılmayı planladığı ve Türkiye Ligi'ni seçenekleri arasına aldığı belirtildi.

#21
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

Tam da bu noktada devreye giren Kanarya'nın, 36 yaşındaki forvetin maliyetini araştırdığı aktarıldı.

#22
Foto - Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor

Yüksek maliyetleri bulunan Benzema'nın ise maddi olarak fedakarlık yapmayı kabul ettiği vurgulandı. Transfere dair somut gelişmelerin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor. Sezon başında Real Madrid'den ayrılarak Al-Ittihad'a imza atan Benzema, yeni takımında 20 maça çıktı.

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