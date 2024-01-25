2024-01-25 11:00:12 Fenerbahçe'den son 10 yılın en bomba transferi! Türk futbolu neye uğradığını şaşıracak: Baktı olmuyor üzerine bir daha deniyor
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir'i mağlup ederek moral kazanan Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yönetim, transfer döneminin sonuna kadar 2 takviye daha yapmayı planlıyordu. Bu doğrultuda listesindeki oyuncularla temaslarını sürdüren sarı lacivertlilerden gündem yaratacak bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü yıldızın transferi için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)