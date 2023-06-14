  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
16
Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul'a geldi...

2023-06-14 07:12:51
Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul'a geldi...

Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonu Süper Lig'de 2. sırada bitiren, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırmıştı. Yeni hocayı henüz belirlememesine karşın transferlere başlayan ve ilk olarak Rangers'tan Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler taraftarlarını mutlu etmişti. Fenerbahçe, Ryan Kent sonrası ikinci bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul'a geldi...

Süper Lig şampiyonluğunu kaçıran ancak 10 yıllık Türkiye Kupası özlemine son veren Fenerbahçe'de yeni sezon için düğmeye basıldı.

#2
Foto - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul'a geldi...

SABAH Spor'un 28 Mayıs'ta okurlarına duyurduğu Ryan Kent transferi dün kulüp tarafından resmen açıklandı.

#3
Foto - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul'a geldi...

FENERBAHÇE TRANSFERİ DUYURDU Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Resmi sözleşme, oyuncumuzun sezon başı kampı için ülkemize geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

#4
Foto - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul'a geldi...

"TRANSFER OLDUĞUM İÇİN ONUR DUYUYORUM" Kulübün sosyal medyadan paylaştığı videoda Kent, "Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhabalar. Ben Ryan Kent. Öncelikle kulübümüz için kupanın kazanılmasında pay sahibi olan tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum.

#5
Foto - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul'a geldi...

Yeni sezonla ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapmaya çalışacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız TFF Süper Kupa'yı kazanmak olacak.

#6
Foto - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul'a geldi...

Takım arkadaşlarımla birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlamak için çok heyecanlıyım. Kendinize iyi bakın" şeklinde konuştu.

#7
Foto - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul'a geldi...

1.7 MİLYON EURO KAZANACAK Rangers ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki İngiliz futbolcu 4 yıllık imzayı sağlık kontrolünün ardından atacak. Futbolcuya yıllık 1.7 milyon Euro maaş ödenecek.

#8
Foto - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul'a geldi...

RYAN KENT'İN KARİYERİ Forvet, 10 numara, sol ve sağ kanat olmak üzere hücumda joker oyuncu olarak öne çıkan Kent, Rangers'ta 5 yıl geçirdi.

#9
Foto - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul'a geldi...

Geride kalan sezonda 44 karşılaşmada oynarken toplamda 3 gol ve 10 asistlik bir katkı yaptı.

#10
Foto - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul'a geldi...

İskoç ekibinde iki şampiyonluk yaşayan İngiliz futbolcu, kariyerinde toplamda 7 sakatlık yaşarken sadece 29 maçta görev alamadı.

#11
Foto - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul'a geldi...

GALATASARAY İSTEMİŞTİ Geçtiğimiz günlerde La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Galatasaray'ın, 37 yaşındaki Edin Dzeko'ya 2 yıllık sözleşme teklif ettiği ve cevabını beklediği öne sürülmüştü.

#12
Foto - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul'a geldi...

Fenerbahçe, Kent'in ardından İnter ile sözleşmesi biten Boşnak forvet Edin Dzeko ile de görüşmelerini hızlandırdı.

#13
Foto - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul'a geldi...

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR Oyuncuya daha önce 2 yıllık teklif yapılmış ancak futbolcu, "Şampiyonlar Ligi finali var. Sonrasında ilk görüşmeyi İnter'le yapacağız" diyerek zaman istemişti.

#14
Foto - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul'a geldi...

Futbolcunun İtalyan menajeri Alessandro Lucci, İstanbul'a davet edildi. Yapılacak görüşme sonrası transferin netleşmesi bekleniyor.

#15
Foto - Fenerbahçe'den Ryan Kent sonrası 2. bomba! İstanbul'a geldi...

Lucci'nin oyuncu havuzunda Kulusevski, Kostic, Moise Kean, Luis Muriel, Zappacosta, Bonucci, Pjaca gibi isimler de var.

Yüzde 98’i Müslüman! FBI’ın alçak yüzü deşifre oldu
Dünya

Yüzde 98’i Müslüman! FBI’ın alçak yüzü deşifre oldu

ABD’deki Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yayımlanan rapor, FBI izleme listesindeki kişilerin yüzde 98’ninin Müslüman old..
Bomba iddia Türkiye’yi sarstı! O milletvekilleri topluca AK Parti’ye katılabilir
Siyaset

Bomba iddia Türkiye’yi sarstı! O milletvekilleri topluca AK Parti’ye katılabilir

AK Parti’de transfer yapılabilecek “zayıf halkalar” konuşulduğu ifade edildi. Kulislerde, AK Parti’nin DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saad..
Medya

"Alaturka tuvalette çömelir bir pozisyonda…" Abdulkadir Selvi, "Bu, iğrenç ötesi" deyip bombaladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası muhalif kesim tarafından linç edildiğini b..
İmamoğlu'na soğuk duş! Günler sonra gittiği yerde vatandaş böyle rezil etti
Gündem

İmamoğlu'na soğuk duş! Günler sonra gittiği yerde vatandaş böyle rezil etti

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yanan 6 katlı binaya günler sonra giderek poz veren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir..
'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' Kılıçdaroğlu: Hangi kanaldan geliyorsunuz?
Siyaset

'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' Kılıçdaroğlu: Hangi kanaldan geliyorsunuz?

Seçimleri kaybetmesinin ardından muhalif medya tarafından hedefe konulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında..
MİT affetmez! YRK'li terörist Asos'ta vuruldu
Gündem

MİT affetmez! YRK'li terörist Asos'ta vuruldu

MİT Başkanlığı'na ait SİHA'ların yurtdışı operasyonları ardı ardına gerçekleşiyor. Kamuoyunun artık takip etmekte zorlandığı nokta atışlar d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23