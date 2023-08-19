2023-08-19 11:41:50 Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak adım! Bu çağrıyı yaptı: Risk alınmalı: Yetkili isim Türkiye'ye müjdeyi verdi!
Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı Transfer döneminde birçok mevkiye yıldız isimler takviye yapan Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un "İlgilenmiyoruz" dediği yıldız isim için devreye girdi. Transfer döneminde birçok mevkiye yıldız isimler takviye yapan Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un "İlgilenmiyoruz" dediği yıldız isim için devreye girdi. Teker teker çalışmalara başladı