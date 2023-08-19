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Spor
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Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak adım! Bu çağrıyı yaptı: Risk alınmalı: Yetkili isim Türkiye'ye müjdeyi verdi!

2023-08-19 11:41:50
Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak adım! Bu çağrıyı yaptı: Risk alınmalı: Yetkili isim Türkiye'ye müjdeyi verdi!

Fenerbahçe'den sürpriz transfer harekatı Transfer döneminde birçok mevkiye yıldız isimler takviye yapan Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un "İlgilenmiyoruz" dediği yıldız isim için devreye girdi. Transfer döneminde birçok mevkiye yıldız isimler takviye yapan Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un "İlgilenmiyoruz" dediği yıldız isim için devreye girdi. Teker teker çalışmalara başladı

#1
Foto - Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak adım! Bu çağrıyı yaptı: Risk alınmalı: Yetkili isim Türkiye'ye müjdeyi verdi!

Orta sahasına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Wilfred Ndidi, Jorginho, Rade Krunic ve Tanguy Ndombele'de istediği sonuca varamadı.

#2
Foto - Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak adım! Bu çağrıyı yaptı: Risk alınmalı: Yetkili isim Türkiye'ye müjdeyi verdi!

Sarı-lacivertliler rotasını ezeli rakibi Galatasaray'ın da listesinde olan Matteo Guendouzi'ye çevirdi.

#3
Foto - Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak adım! Bu çağrıyı yaptı: Risk alınmalı: Yetkili isim Türkiye'ye müjdeyi verdi!

Yöneticiler Cengiz Ünder transferinden dolayı iyi ilişkiler kurduğu Fransız ekibine, 24 yaşındaki orta sahanın durumunu sordu.

#4
Foto - Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak adım! Bu çağrıyı yaptı: Risk alınmalı: Yetkili isim Türkiye'ye müjdeyi verdi!

Fotomaç'ın haberine göre; Marsilya'dan olumlu yanıt alınınca transfer girişimleri hızlandırıldı.

#5
Foto - Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak adım! Bu çağrıyı yaptı: Risk alınmalı: Yetkili isim Türkiye'ye müjdeyi verdi!

Fransız basını da bu transfer gelişmesini doğruladı. Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa'dan da bazı takımların Guendouzi'yi istediğine vurgu yapıldı.

#6
Foto - Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak adım! Bu çağrıyı yaptı: Risk alınmalı: Yetkili isim Türkiye'ye müjdeyi verdi!

Haberde; bu yarışa Fenerbahçe'nin de dahil olduğunun altı çizildi.

#7
Foto - Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak adım! Bu çağrıyı yaptı: Risk alınmalı: Yetkili isim Türkiye'ye müjdeyi verdi!

Fas asıllı Fransız oyuncu için Galatasaray, 10 milyon euro önermiş fakat Marsilya, bu teklifi kabul etmemişti.

#8
Foto - Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak adım! Bu çağrıyı yaptı: Risk alınmalı: Yetkili isim Türkiye'ye müjdeyi verdi!

Fransız temsilcisiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Guendouzi'yi Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

#9
Foto - Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak adım! Bu çağrıyı yaptı: Risk alınmalı: Yetkili isim Türkiye'ye müjdeyi verdi!

Marsilya, Guendouzi'yi 2021'de Arsenal'den kiraladı. Oyuncunun performansı beğenilince geçen sezon başında 11 milyon euroya boservisi alındı.

#10
Foto - Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak adım! Bu çağrıyı yaptı: Risk alınmalı: Yetkili isim Türkiye'ye müjdeyi verdi!

24 yaşındaki oyuncu, 2 sezonda 104 maça çıktı ve 10 gol atıp, 19 asist yaptı.

#11
Foto - Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak adım! Bu çağrıyı yaptı: Risk alınmalı: Yetkili isim Türkiye'ye müjdeyi verdi!

Matteo Guendouzi, 13 Nisan 1993'te Fransa'nın Poissy kentinde dünyaya geldi. Futbola PSG altyapısında başladı.

#12
Foto - Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak adım! Bu çağrıyı yaptı: Risk alınmalı: Yetkili isim Türkiye'ye müjdeyi verdi!

Sırasıyla PSG Jugend, PSG U17, Lorient U19 ve Lorient B'de forma giyen oyuncu, 2016 yazında A takıma yükseldi.

#13
Foto - Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak adım! Bu çağrıyı yaptı: Risk alınmalı: Yetkili isim Türkiye'ye müjdeyi verdi!

2 yıl burada forma giyen genç orta saha, 2018 yazında Arsenal'e 8 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.

#14
Foto - Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak adım! Bu çağrıyı yaptı: Risk alınmalı: Yetkili isim Türkiye'ye müjdeyi verdi!

İngiliz ekibine imza attıktan sonra Hertha Berlin ve Marsilya'ya kiralanan oyuncunun bonservisi, 2022 yazında 11 milyon Euro'ya Marsilya tarafından alındı.

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