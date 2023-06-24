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Spor
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Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Edin Dzeko sonrası yer yerinden oynacak...

2023-06-24 08:29:26
Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Edin Dzeko sonrası yer yerinden oynacak...

Süper Lig'de sezonu 80 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini 9 seneye çıkardı. Önümüzdeki sezonu lider tamamlamak için çalışmalarını sıklaştıran sarı-lacivertli ekip; Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından Galatasaray ile başarılı bir sezon geçiren yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için girişimlere başladı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları... Spor Toto Süper Lig'de sezona Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe, iyi başladığı süreci aynı şekilde bitiremedi.

#1
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Edin Dzeko sonrası yer yerinden oynacak...

Sezonun sonunda 80 puan toplayabilen sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın ardından ligi 2. sırada tamamladı.

#2
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Edin Dzeko sonrası yer yerinden oynacak...

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi gruplarında başarılı bir performans sergileyen Jesus ve öğrencileri, son 16 turunda Sevilla'ya 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

#3
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Edin Dzeko sonrası yer yerinden oynacak...

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise finalde Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, uzun süren kupa hasretine son verdi.

#4
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Edin Dzeko sonrası yer yerinden oynacak...

TRANSFERLER PARLIYOR Herhangi bir teknik direktörle henüz anlaşamayan Sarı Kanarya, bitirdiği 2 transferle taraftarını mest etmeyi başardı.

#5
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Edin Dzeko sonrası yer yerinden oynacak...

Sezonu başarılı bir şekilde Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent'i transfer ederek açan yönetimin 2. hamlesi herkesi şaşırttı.

#6
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Edin Dzeko sonrası yer yerinden oynacak...

Yeni sezonun transfer çalışmalarına hızlı başlayan Fenerbahçe, İngiliz oyuncu Ryan Kent'in ardından, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'yu da 2 yıllığına kadrosuna kattı.

#7
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Edin Dzeko sonrası yer yerinden oynacak...

Sarı-lacivertliler, tecrübeli golcü için senelik 4.2 milyon Euro ödeneceğini KAP'a bildirdi.

#8
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Edin Dzeko sonrası yer yerinden oynacak...

GALATASARAYLI YILDIZA KANCA Fenerbahçe sezon ortasında da ilgilendiği Milot Rashica için yeniden devreye girdi. Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren ve çok iyi bir performans ortaya koyan Kosovalı oyuncu için görüşmelerin başladığı iddia edildi.

#9
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Edin Dzeko sonrası yer yerinden oynacak...

Sarı lacivertlilerin, Rashica'nın bonservisini elinde bulunduran Norwich ile sıkı pazarlık içinde olduğu öne sürüldü.

#10
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Edin Dzeko sonrası yer yerinden oynacak...

Galatasaray'ın da Rashica'yı yeniden kadrosuna katmak için temaslarını sürdürdüğü ancak Fenerbahçe'nin transferde bir adım öne geçtiği bildirildi.

#11
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Edin Dzeko sonrası yer yerinden oynacak...

26 yaşındaki kanat oyuncusunun ise Norwich'ten ayrılmak istediği ve Galatasaray ya da Fenerbahçe arasında bir tercihi olmadığı aktarıldı.

#12
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Edin Dzeko sonrası yer yerinden oynacak...

Rashica'nın kararını kulübüne bıraktığı ve Fenerbahçe ile de anlaşabileceği iddia edildi.

#13
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Edin Dzeko sonrası yer yerinden oynacak...

Transferin bayramdan sonra net olarak şekillenmesi ve Rashica'nın büyük oranda sarı lacivertli kulübe gitmesi bekleniyor. (Fanatik)

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