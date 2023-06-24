2023-06-24 08:29:26 Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza kanca! Edin Dzeko sonrası yer yerinden oynacak...
Süper Lig'de sezonu 80 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini 9 seneye çıkardı. Önümüzdeki sezonu lider tamamlamak için çalışmalarını sıklaştıran sarı-lacivertli ekip; Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından Galatasaray ile başarılı bir sezon geçiren yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için girişimlere başladı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları... Spor Toto Süper Lig'de sezona Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe, iyi başladığı süreci aynı şekilde bitiremedi.