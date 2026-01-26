  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ali Koç cevabı geldi! Yine ortalık çok fena karışacak gibi...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ali Koç cevabı geldi! Yine ortalık çok fena karışacak gibi...

Fenerbahçe Kulübü'nden Galatasaray'ın Ali Koç hakkındaki iddialarına yanıt geldi.

1
#1
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ali Koç cevabı geldi! Yine ortalık çok fena karışacak gibi...

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Ali Koç hakkındaki iddialarına yanıt verdi.

#2
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ali Koç cevabı geldi! Yine ortalık çok fena karışacak gibi...

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Galatasaray Spor Kulübü’nün, bir önceki başkanımız Sayın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi hâline getirilmesini doğru bulmuyoruz.

#3
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ali Koç cevabı geldi! Yine ortalık çok fena karışacak gibi...

Son dönemde Türk spor kamuoyunda, saha dışı söylemler üzerinden sürekli bir algı oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Kulübümüz bu anlayışın karşısında durmakta; dün olduğu gibi bugün de odağını yalnızca saha içine, sportif rekabete ve emeğe dayalı mücadeleye yöneltmektedir.

#4
Foto - Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ali Koç cevabı geldi! Yine ortalık çok fena karışacak gibi...

Türk sporunun ihtiyacı olan; gerilimi tırmandıran, camiaları karşı karşıya getiren ve kamuoyu önünde polemik yaratmayı amaçlayan açıklamalar değil; sağduyu, sorumluluk ve itidaldir. Kulübümüz; sporun sahada kalması, rekabetin centilmenlik temelinde yürütülmesi ve Türk sporunun huzur ortamı içerisinde gelişmesi adına üzerine düşen sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

