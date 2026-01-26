Ünlü imamdan gündeme oturan sözler: Topraklarımızı karış karış sattınız kafir oldunuz defolun gidin
Kürt imam Mamoste Halo son verdiği Cuma hutbesinde çok önemli mesajlar verdi. Halo'nun sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
Irak'ın kuzeyinde verdiği Cuma hutbesiyle hafızalara kazınan Kürt imam Mamoste Halo'nun görüntüleri yeniden gündem oldu. Terör örgütü PKK ve uzantısı YPG'ye siyasi ve lojistik destek verip, başları sıkışınca din adamlarının kapısını çalan kitleye ateş püsküren Halo, sözünü sakınmadı. İmam Halo, örgüt destekçilerini İslam dairesinin dışına çıkmakla suçlayarak tarihi bir ayar verdi.
Cami cemaatine ve örgüt sempatizanlarına seslenen Halo, sert ifadelerle yüklendi. Hocaların kapısını aşındıranlara rest çeken Kürt imam, "Bir daha hocaların yanına gelmeyin ve bizden destek istemeyin. Çünkü siz bu dini terk ettiniz ve kafir oldunuz" diyerek meydan okudu. İman ve küfür kavramlarından bihaber yaşayanların, bozuk siyasetleri uğruna en karanlık odaklara milyonlarca oy yağdırdığını haykıran Halo, "Gidin ve onlardan destek bekleyin. Buraya gelip bizden istemeyin. Vallahi onlardan kim gelip destek isterse onları meclislerine kadar kovacağım" ifadelerini kullandı.
Sözlerinin dozunu giderek artıran Mamoste Halo, kimsenin yanında bu konuları açmamasını istedi. Örgüt paçavralarını sallayanlara kapıyı gösteren imam, "Kime destek vermişsen, kimin bayrağını sallamışsan ve lider olarak seçmişsen gidin ve onların bir duruş göstermelerini isteyin" dedi. Örgüt destekçilerinin acizliğini yüzlerine vuran Halo, "Nerede askerleriniz, nerede ordu ve silahlarınız diye onlara sorun. Sen oturumlarda onların yanında oturuyor ve Amerika'nın sana emredeceklerini bekliyorsun" diyerek ihaneti ifşa etti.
Hutbesinin sonunda tonunu en üst perdeye çıkaran Halo, terör odaklarıyla iş tutanları "kafir, hain ve müşrik" ilan etti. Değerlere düşman olanlarla kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklara dikkat çeken Kürt imam, şu çarpıcı ifadelerli kullandı:
"Siz her oturumda onların yanında bulunuyor ve sözlerini dinliyorsunuz. Kapalı toplantılarda ne konuştuğunuzu, onların önünde nasıl boynunuzu eğdiğinizi ve topraklarımızı karış karış sattığınızı anlatın. Kaç yıldır bizim değerlerimiz üzerinden ticaret yaptığınızı itiraf edin. Bu yüzden kimse bir daha gelip de bizim tepki göstermemizi istemesin."
