Ünlü imamdan gündeme oturan sözler: Topraklarımızı karış karış sattınız kafir oldunuz defolun gidin

Cami cemaatine ve örgüt sempatizanlarına seslenen Halo, sert ifadelerle yüklendi. Hocaların kapısını aşındıranlara rest çeken Kürt imam, "Bir daha hocaların yanına gelmeyin ve bizden destek istemeyin. Çünkü siz bu dini terk ettiniz ve kafir oldunuz" diyerek meydan okudu. İman ve küfür kavramlarından bihaber yaşayanların, bozuk siyasetleri uğruna en karanlık odaklara milyonlarca oy yağdırdığını haykıran Halo, "Gidin ve onlardan destek bekleyin. Buraya gelip bizden istemeyin. Vallahi onlardan kim gelip destek isterse onları meclislerine kadar kovacağım" ifadelerini kullandı.