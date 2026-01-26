  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin Ünlü Süt ve Peynir markası: Konkordato ilan eden dev şirket ile ilgili yeni gelişme! Premier Lig’in ayarlarıyla oynadı! Futbol dünyası Michael Carrick’ı konuşuyor Rusya'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: 2 milyar dolarımız engellendi Şef Arda Türkmen'in çikolatalı rulo kek tarifi! Pastane lezzeti gibi lezzeti var! Milli sondaj gemimiz boğazdan 'Yıldırım' gibi geçti
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Fed'in garip bir hamlesi sonrası kürsel piyasalar: Altın rekor kırdı, Ons 5 bin doları aştı! Gümüşte tarihi ralli
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fed'in garip bir hamlesi sonrası kürsel piyasalar: Altın rekor kırdı, Ons 5 bin doları aştı! Gümüşte tarihi ralli

Küresel piyaslar "Endişe verici" seviyelere doğru hızla düştükten sonra, Fed'in garip bir hamlesi sonrası piyasalar yükselişe geçerken altın ve gümüş fiyatları, ons fiyatları da ilk kez 100 dolar seviyesini aşarak rekor kırdı.

1
#1
Foto - Fed'in garip bir hamlesi sonrası kürsel piyasalar: Altın rekor kırdı, Ons 5 bin doları aştı! Gümüşte tarihi ralli

Son işlem seansında Japon yeni kısa süreliğine %1,75 oranında yükselerek ABD doları karşısında 155,63 yene ulaştı ve yıl başından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

#2
Foto - Fed'in garip bir hamlesi sonrası kürsel piyasalar: Altın rekor kırdı, Ons 5 bin doları aştı! Gümüşte tarihi ralli

Bloomberg'e göre, bu toparlanma, yenin defalarca 2024'te görülen seviyelere gerilediği ve Tokyo'nun para birimini desteklemek için döviz piyasasına müdahale etmek zorunda kaldığı uzun süreli bir düşüş trendini tersine çevirdi. Yenin keskin yükselişi, özellikle New York Federal Rezerv Bankası'nın (Fed New York) Japon yeninin döviz kurundaki dalgalanmalar hakkında bilgi almak için çeşitli finans kuruluşlarıyla iletişime geçtiğine dair piyasa haberlerinin yayılmasının ardından dikkat çekti. Piyasa uzmanlarına göre, bu genellikle bir "faiz oranı testi" olarak görülüyor; yani yetkililerin piyasa gelişmelerini yakından izlediğinin ve daha fazla müdahale için hazırlık yapıyor olabileceğinin bir işareti.

#3
Foto - Fed'in garip bir hamlesi sonrası kürsel piyasalar: Altın rekor kırdı, Ons 5 bin doları aştı! Gümüşte tarihi ralli

Yen'in dalgalanmaları, Japon devlet tahvilleri piyasasındaki önemli belirsizlik ortamında gerçekleşiyor. Daha önce, 23 Ocak'ta Japonya Merkez Bankası (BoJ), Aralık 2025'te faiz oranlarını 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardıktan sonra, faiz oranlarını %0,75'lik istikrarlı bir seviyede tutma kararı almıştı. Japonya, Mart 2024'te para politikasını normalleştirmeye başladı, negatif faiz oranlarına son verdi ve faiz artışlarının ücret ve fiyat artışı döngüsüne bağlı olduğunu vurguladı. Yeni açıklanan veriler, Japonya'nın çekirdek enflasyonunun Aralık 2025'te %2,1'e gerileyerek Mart 2022'den bu yana en düşük seviyesine ulaştığını, ancak yine de Japonya Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin 45. ay üst üste üzerinde seyrettiğini gösteriyor.

#4
Foto - Fed'in garip bir hamlesi sonrası kürsel piyasalar: Altın rekor kırdı, Ons 5 bin doları aştı! Gümüşte tarihi ralli

Piyasa, Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda'nın yenin son dönemdeki değer kaybının enflasyonu nasıl etkileyebileceğine dair değerlendirmesini yakından takip ediyor. Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırmasına rağmen, Japon tahvil getirileri yükselmeye devam ederek son on yılların en yüksek seviyelerine ulaştı; bu da sermaye çıkışlarına ve yenin değer kaybetmesine yol açtı. Bu durum, sürekli negatif reel faiz oranları ve artan finansal endişeler ortamında gerçekleşiyor. Analistlere göre, tahvil piyasasındaki gerilimler son zamanlarda yenin değer kaybetmesine katkıda bulunarak döviz kurunun zaman zaman 160 yen/USD seviyesine yaklaşmasına neden oldu; bu seviye Japon yetkililer tarafından "uyarı bölgesi" olarak kabul ediliyor. Daha önce Japonya Maliye Bakanı ve diğer para politikası yetkilileri, spekülatif faaliyetlere karşı defalarca uyarıda bulunmuş ve döviz kuru dalgalanmalarının aşırı veya piyasayı istikrarsızlaştırıcı bulunması halinde hükümetin harekete geçmeye hazır olduğunu vurgulamıştı. Wall Street Journal, New York Fed'in müdahalesinin, ABD'nin Tokyo'nun döviz piyasasında tek taraflı hareket etmesine izin vermek yerine Japonya ile koordinasyon kurmaya istekli olduğu olasılığını gündeme getirdiğini öne sürüyor. New York Fed şu anda döviz müdahale faaliyetlerinde ABD Hazine Bakanlığı'nın mali temsilcisi olarak görev yapıyor. Öte yandan gümüşün fiyatı resmi olarak ons ​​başına 100 doları aştı. 23 Ocak'ta sona eren işlem haftasının kapanışında, küresel kıymetli metaller piyasası özel bir dönüm noktasına ulaştı; COMEX borsasında gümüş fiyatı ilk kez ons başına 100 doları aştı. Bu, söz konusu emtia için art arda üçüncü haftalık kazanç anlamına geliyor ve işlem tarihindeki en yüksek fiyatı temsil ediyor. Kapanışta, COMEX gümüş fiyatları ons başına 101,33 dolara gerileyerek sadece 5 işlem gününde ,5'lik güçlü bir artış kaydetti. Bu atılımla birlikte gümüş, MXV'de listelenen ve işlem gören emtialar arasında en etkileyici getiriyi sağlayan emtia haline geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Dolar bütün para birimleri karşısında zayıflasa da Türk lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Dilek İnan'dan olay itiraf: Kenevir tedavisiyle 4 ay içerisinde kurtuldum
Sağlık

Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Dilek İnan'dan olay itiraf: Kenevir tedavisiyle 4 ay içerisinde kurtuldum

Kemik iliği kanserine yakalanan ve kendisine 8 ay ömür biçilen Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Dilek İnan, dikkatleri üzerine çeken itirafta bulun..
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne kalleş saldırı
Gündem

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne kalleş saldırı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne kalleş bir saldırı düzenlendi. Konuyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden açıklama yapıldı. ..
Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı
Dünya

Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada'yı bir kez daha hedef aldı. Trump "Çin, bir zamanlar büyük bir ü..
Teşekkürler Erdoğan! Türkiye'den Suriye'ye yardım eli
Gündem

Teşekkürler Erdoğan! Türkiye'den Suriye'ye yardım eli

Tüm coğrafyalarındaki yardıma muhtaç insanlara el uzatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Suriye'nin Aynularab böl..
Bozguna uğrayan terör örgütü PKK/YPG inanç uydurmaya çalıştı! "Kürtlere özgü bir namaz var"
Dünya

Bozguna uğrayan terör örgütü PKK/YPG inanç uydurmaya çalıştı! "Kürtlere özgü bir namaz var"

Türkiye'de silinen Suriye'de bozguna uğrayan PKK/YPG, İslami değerlere saldırmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda PKK’lı bir ..
Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek
Dünya

Suriye tamam… Sıra o ülkede! Türkiye tepelerine binecek

Suriye'deki YPG/SDG varlığı minimize edildi. Şam'ın güvenliğini kendi güvenliği bilen Türkiye artık Irak'ın Kuzeyi'ndeki teröristleri izleme..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23