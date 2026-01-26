  • İSTANBUL
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Gizli ilerleyişine dikkat: Prof. Dr. Güler kadınları uyardı! Tespit eden uzmandan o tespitler
Haber Merkezi

Gizli ilerleyişine dikkat: Prof. Dr. Güler kadınları uyardı! Tespit eden uzmandan o tespitler

Gizli ilerleyişine dikkat diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. kadınlarda Güler, rahim ağzı kanserinin çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebilen gizli hastalık olduğuna dikkat çekti. Tespit eden uzman uyarılarda bulundu!

#1
Foto - Gizli ilerleyişine dikkat: Prof. Dr. Güler kadınları uyardı! Tespit eden uzmandan o tespitler

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Güler, rahim ağzı kanserinin çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebilen, ancak erken teşhisle tamamen kontrol altına alınabilen önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti.

#2
Foto - Gizli ilerleyişine dikkat: Prof. Dr. Güler kadınları uyardı! Tespit eden uzmandan o tespitler

Prof. Dr. Ayşe Güler, modern tıbbın sunduğu imkanlarla rahim ağzı kanserinin "korkulu bir rüya" olmaktan çıktığını belirterek, "Biz bu hastalığı henüz oluşmadan yakalayabiliyoruz. Ancak bunun tek bir şartı var, ertelememek. Kadınların kendini iyi hissetmesi, her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmeyebilir. Çünkü, rahim ağzı kanseri özellikle erken evrede belirti göstermeyebiliyor. Özellikle adet dönemleri dışında görülen düzensiz kanamalar, cinsel ilişki sonrası kanama veya ağrı, alışılmışın dışında ve kötü kokulu akıntılar ile geçmeyen kasık ağrıları en önemli uyarıcı işaretlerdir. Bu belirtilerden biri bile varsa, beklemek yerine mutlaka uzman bir hekime başvurulmalıdır. Unutmayın, bu belirtiler her zaman kanser demek değildir, ancak kontrol altında olmak hayat kurtarır" dedi.

#3
Foto - Gizli ilerleyişine dikkat: Prof. Dr. Güler kadınları uyardı! Tespit eden uzmandan o tespitler

Düzenli tarama testleri ve HPV aşısının hastalıktan korunmada önemli rol oynadığını vurgulayan Prof. Dr. Güler, "Smear testi ve HPV testi kanser oluşmadan önceki hücresel değişimleri bile gösterebilir. Böylece hastalık ortaya çıkmadan önlem almak mümkün hale gelir. Tarama programlarıyla birlikte değerlendirildiğinde hastalığın görülme riski ciddi ölçüde azalır" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Gizli ilerleyişine dikkat: Prof. Dr. Güler kadınları uyardı! Tespit eden uzmandan o tespitler

Prof. Dr. Ayşe Güler, çağrıda bulunarak, "Sessizce ilerleyen bu süreci, modern tıbbın gücüyle durdurmak elimizde. Kendinize bir iyilik yapın ve sağlığınızı şansa bırakmayın" diye konuştu.

