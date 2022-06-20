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Spor
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Fenerbahçe'de yoğun antrenman mesaisi

2022-06-20 15:44:56
Fenerbahçe'de yoğun antrenman mesaisi

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

#1
Foto - Jorge Jesus'un yoğun antrenman programı ile yeni sezona hazırlanan sarı lacivertliler, ilk hazırlık maçlarını 22 Haziran'da yapacak.

Jorge Jesus'un yoğun antrenman programı ile yeni sezona hazırlanan sarı lacivertliler, ilk hazırlık maçlarını 22 Haziran'da yapacak.

#2
Foto - Sakatlığı atlatan ve geçen sezon dünya kulüplerinin dikkatini çeken Crespo da antrenmanda yer aldı.

Sakatlığı atlatan ve geçen sezon dünya kulüplerinin dikkatini çeken Crespo da antrenmanda yer aldı.

#3
Foto - Sağ beke geçince yıldızlaşan Bright Osayi-Samuel de yeni hocanın gözdelerinden oldu.

Sağ beke geçince yıldızlaşan Bright Osayi-Samuel de yeni hocanın gözdelerinden oldu.

#4
Foto - Antrenmandan görüntüler...

Antrenmandan görüntüler...

#5
Foto - Antrenmandan görüntüler...

Antrenmandan görüntüler...

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