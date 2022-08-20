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Spor
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Fenerbahçe'de tam 9 isim artık yolcu!

2022-08-20 17:56:07
Fenerbahçe'de tam 9 isim artık yolcu!

Transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekipte gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Haber7.com'a göre; Fenerbahçe'de birçok isme talipler artmış durumda. Fenerbahçe birçok transfer ve yeni hocasıyla sezona giriş yaptı. Teknik direktör Jorge Jesus'a takımı emanet eden yönetim, kadro planlamasını Portekizli çalıştırıcıyla koordineli bir şekilde oluştuyor. Kadrosunu yaptığı takviyelerle güçlendiren Kanarya'da gözler ayrılacak isimlere çevrilmiş durumda. Konu hakkında sıcak gelişmeler yaşanırken, birçok futbolcu ile vedalaşılması bekleniyor. MIGUEL CRESPO Portekizli futbolcuya ülkesinin takımlarından Sporting büyük ilgi gösteriliyor. Fenerbahçe'de Arao'nun transfer edilmesinin ardından forma şansı azalan Miguel Crespo'nun ayrılığı düşünmeye başladığı kaydediliyor. Sporting'in yapmış olduğu ilk teklifi reddeden sarı-lacivertli yönetim, 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Transferde ısrarcı olan Portekiz ekibinin yeni bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

#1
Foto - Fenerbahçe'de tam 9 isim artık yolcu!

MIHA ZAJC Son haftalarda artan performansıyla dikkat çeken Miha Zajc'ın Avrupa'dan talipleri bulunuyor. Özellikle İtalyan ekipleri yıldız futbolcuya ilgi gösteriliyor. Serie A ekibi Torino, Miha Zajc'ın son durumunu yakından takip ediyor.

#2
Foto - Fenerbahçe'de tam 9 isim artık yolcu!

SERDAR DURSUN Ayrılması gündeme gelen bir diğer isim Serdar Dursun oldu. Zaman zaman performansıyla tartışma konusu olan tecrübeli forvete Almanya'dan teklifler geliyor. Fenerbahçe'de yapılması muhtemel bir forvet transferinin ardından Serdar Dursun iyice gözden düşecek. Gelen teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-lacivertliler, uygun bir talip çıkması durumunda satışa izin verecek. 30 yaşındaki hücum oyuncusu, bir süredir Union Berlin'in radarında bulunuyor. Darmstadt'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun'un, Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

#3
Foto - Fenerbahçe'de tam 9 isim artık yolcu!

ATTILA SZALAI Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Attila Szalai'nin birçok talibi bulunuyor. İngiltere, Rusya, İtalya ve Almanya'dan takımlar, Macar savunmacıyı transfer etmek için nabız yokluyor. Sarı-lacivertliler, transferde alt sınırı 15 milyon euro olarak belirledi.

#4
Foto - Fenerbahçe'de tam 9 isim artık yolcu!

DIEGO ROSSI Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Diego Rossi'nin satılmasına onay verdi. Çizme ekibi Parma'nın Uruguaylı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor. Parma yönetiminin yakın zamanda resmi bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtiliyor.

#5
Foto - Fenerbahçe'de tam 9 isim artık yolcu!

MERGIM BERISHA Kendisinden beklenen performansı bir türlü gösteremeyen Mergim Berisha yol ayrımına geldi. Teknik direktör Jorge Jesus'un hücum alternatifleri arasında son sıralarda yer alan 24 yaşındaki futbolcu gözden çıkarıldı. Almanya'dan Mainz ve Stutgart takımları, Mergim Berisha'yı renklerine bağlamak için nabız yokluyor.

#6
Foto - Fenerbahçe'de tam 9 isim artık yolcu!

PELKAS Yeni sezonda forma şansı bulmakta zorlanan bir diğer oyuncu ise Dimitris Pelkas. 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibi Hull City ile yakın temas halinde. Fenerbahçe'nin bonservisiyle yollarını ayırmak istediği Yunan oyuncunun transfer görüşmelerinde sona gelindi.

#7
Foto - Fenerbahçe'de tam 9 isim artık yolcu!

CAULKER Teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmedi Steven Caulker'a takım aranıyor. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 30 yaşındaki futbolcuyu transfer için görüşmelerde bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin transfere onay verdiği kaydedilirken, yıllık maaş konusunda temaslar sürüyor.

#8
Foto - Fenerbahçe'de tam 9 isim artık yolcu!

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA Kanarya'nın genç oyuncusu, Belçika'nın yolunu tutuyor. Westerlo, Muhammed Gümüşkaya'yı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 21 yaşındaki futbolcunun yeni kulübüyle 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade ediliyor.

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