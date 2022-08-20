Fenerbahçe'de tam 9 isim artık yolcu!

Transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekipte gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Haber7.com'a göre; Fenerbahçe'de birçok isme talipler artmış durumda. Fenerbahçe birçok transfer ve yeni hocasıyla sezona giriş yaptı. Teknik direktör Jorge Jesus'a takımı emanet eden yönetim, kadro planlamasını Portekizli çalıştırıcıyla koordineli bir şekilde oluştuyor. Kadrosunu yaptığı takviyelerle güçlendiren Kanarya'da gözler ayrılacak isimlere çevrilmiş durumda. Konu hakkında sıcak gelişmeler yaşanırken, birçok futbolcu ile vedalaşılması bekleniyor. MIGUEL CRESPO Portekizli futbolcuya ülkesinin takımlarından Sporting büyük ilgi gösteriliyor. Fenerbahçe'de Arao'nun transfer edilmesinin ardından forma şansı azalan Miguel Crespo'nun ayrılığı düşünmeye başladığı kaydediliyor. Sporting'in yapmış olduğu ilk teklifi reddeden sarı-lacivertli yönetim, 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Transferde ısrarcı olan Portekiz ekibinin yeni bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.