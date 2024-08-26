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Fenerbahçe’de sol bek şoku! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Ali Koç bunu yapacak…

2024-08-26 17:40:04
Fenerbahçe’de sol bek şoku! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Ali Koç bunu yapacak…

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ... Süper Lig'de bu sezon Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi sonrası gözler sol beke yapılacak takviyeye çevrildi. Sarı Lacivertli ekip Ferdi'nin alternatifini Hollanda'da buldu. Sürpriz gelişme Fenerbahçeli taraftarları da heyecanlandırdı ve istenen bonservis bedeli de ortaya çıktı.

#1
Foto - Fenerbahçe’de sol bek şoku! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Ali Koç bunu yapacak…

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0'lık skorla yenen Fenerbahçe'de gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.

#2
Foto - Fenerbahçe’de sol bek şoku! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Ali Koç bunu yapacak…

Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig takımlarından Brighton'a transferi sonrası sol bek mevkisi için arayışlarını sürdüren Sarı Lacivertliler için gündeme sürpriz bir isim geldi.

#3
Foto - Fenerbahçe’de sol bek şoku! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Ali Koç bunu yapacak…

Fenerbahçe'nin, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ta forma giyen 24 yaşındaki sol bek Owen Wijndal’ı gündemine aldığı iddia edildi.

#4
Foto - Fenerbahçe’de sol bek şoku! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Ali Koç bunu yapacak…

Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi sonrası sol bek pozisyonu için Ajax'tan Owen Wijndal'ı radarına aldı.

#5
Foto - Fenerbahçe’de sol bek şoku! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Ali Koç bunu yapacak…

Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe, Ajax'tan Owen Wijndal’ı transfer gündemine aldı. Hollanda ekibinin bu transfer için 12 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

#6
Foto - Fenerbahçe’de sol bek şoku! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Ali Koç bunu yapacak…

Haberde, Wijndal’ın Ajax'ın satış listesinde yer aldığı ve sol bek oyuncusuyla ilgilenen tek kulübün Fenerbahçe olmadığı, Avrupa'dan birçok talibinin bulunduğu bildirildi. Ajax'ın henüz ikna edici bir teklif almadığı bilgisi de paylaşıldı.

#7
Foto - Fenerbahçe’de sol bek şoku! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Ali Koç bunu yapacak…

Futbola AZ Alkmaar altyapısında başlayan Wijndal, 2022 yılında 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ajax’a transfer oldu. Bir yıl sonra Royal Antwerp’e kiralanan oyuncu, bu yaz yeniden takıma döndü. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan sol bek oyuncusunun piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak belirlenmiş.

#8
Foto - Fenerbahçe’de sol bek şoku! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Ali Koç bunu yapacak…

2021 yılında 17.5 milyon Euro piyasa değerine ulaşan Wijndal, geçen süre zarfında piyasa değerinden yaklaşık 10 milyon Euro kaybetti.

#9
Foto - Fenerbahçe’de sol bek şoku! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Ali Koç bunu yapacak…

Hollanda Milli Takımı ile 11 maça çıkan sol bek, daha önce milli takımın tüm alt yaş kategorilerinde de forma giymişti.

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