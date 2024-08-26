2024-08-26 17:40:04 Fenerbahçe’de sol bek şoku! İşte şimdi ortalık yangın yerine dönecek! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Ali Koç bunu yapacak…
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ... Süper Lig'de bu sezon Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi sonrası gözler sol beke yapılacak takviyeye çevrildi. Sarı Lacivertli ekip Ferdi'nin alternatifini Hollanda'da buldu. Sürpriz gelişme Fenerbahçeli taraftarları da heyecanlandırdı ve istenen bonservis bedeli de ortaya çıktı.