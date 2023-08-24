Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Fenerbahçe'de transfer dönemi hızlı geçiyor. Bu sezon oldukça dünyanın birçok noktasından değerli yıldız oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler durmak bilmiyor. Dünya'yı şaşırtıyor, yeni yıldızlarına yönelik keşif haberleri gelmeye devam ediyor. Fener'in harekete geçmesi sonrası olay bir talimat haberi geldi. A Spor'a göre; UEFA Konferans Ligi Kupasını müzesine koymak isteyen Kanarya, buna yönelik hamleler yapıyor. O bölgenin kapısını çalacaklar, Fenerbahçe'nin sıradaki transferi çok şaşırtacak.