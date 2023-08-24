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Spor
28
Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

2023-08-24 13:58:24
Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Fenerbahçe'de transfer dönemi hızlı geçiyor. Bu sezon oldukça dünyanın birçok noktasından değerli yıldız oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler durmak bilmiyor. Dünya'yı şaşırtıyor, yeni yıldızlarına yönelik keşif haberleri gelmeye devam ediyor. Fener'in harekete geçmesi sonrası olay bir talimat haberi geldi. A Spor'a göre; UEFA Konferans Ligi Kupasını müzesine koymak isteyen Kanarya, buna yönelik hamleler yapıyor. O bölgenin kapısını çalacaklar, Fenerbahçe'nin sıradaki transferi çok şaşırtacak.

#1
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Fenerbahçe'de yeni sezon için çalışmalar devam ediyor.

#2
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Sarı-lacivertliler, uzun süredir hasret duyduğu şampiyonluğa kavuşmak istiyor.

#3
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Buna göre hazırlık yapan Kanarya, yeni transferleri ile gündeme bomba gibi düştü.

#4
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Avrupa arenasında adını çokça duyuran Fenerbahçe, yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.

#5
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

İlk başta 1 hafta önce Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan Edin Dzeko'yu kadrosuna katan sarı-lacivetliler, transferde hız kesmeden devam etti.

#6
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Beşiktaş'ın elinden Dusan Tadic'i kapan Kanarya, çok büyük hamleler yaptı.

#7
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Yerli kuralı için de Cengiz Ünder, Mert Müldür, İrfan Can Eğribayat gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, Süper Lig'de iddialı olduğunu kanıtladı.

#8
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Aynı zamanda geleceğe yönelik transfer yapan sarı-lacivertliler ileride çok büyük satış potansiyeli olan Sebastian Szymanski'yi transfer etti.

#9
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Kanarya, Manchester United'in orta sahası Fred'le birlikte çok dinamik bir orta saha kurmak üzere.

#10
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Fenerbahçe'nin bu sezonki hedefleri çok büyük.

#11
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Sarı-lacivertlilerin önceliği Süper Lig olsada Avrupa'da kupa istiyorlar.

#12
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Kadrosunu buna göre şekillendiren Kanarya, bu sezon mücadele edeceği UEFA Konferans Ligi kupasını istiyor.

#13
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Konferans Ligi için orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü İngiltere'ye dikti.

#14
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Sarı-lacivertliler'in yeni hedefi belli oldu.

#15
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Kanarya, Arsenal forması giyen yıldızı istiyor.

#16
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

İşte o yıldız...

#17
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Fenerbahçe son olarak orta sahaya İtalyan yıldız Jorginho'yu kadrosuna katmak istiyor.

#18
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Arsenal ile ilk temaslar kuruldu.

#19
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

İngiliz kulübünden sarı-lacivertlilere olumlu cevap gelince görüşmeler hızlandırıldı.

#20
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Yıldız oyuncunun menajeri ile görüşen Fenerbahçe son pürüzleri halletmek üzere.

#21
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Ada ekibinden ayrılmak isteyen Jorginho, durumu kulübe bildirdi.

#22
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

İtalyan futbolcunun takımdan ayrılmak istemesi Fenerbahçe'nin transfer için elini oldukça günlendirdi.

#23
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Jorginho transferinin gelecek hafta sonuçlanması bekleniyor.

#24
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Yıldız oyuncu son olarak 2022/2023 sezonu devre arasında 11.30 milyon Euro bonservis karşısında Arsenal'ın yolunu tutmuştu.

#25
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Ondan önce ise Chelsea forması giyen Jorginho maximum 65 milyon Euro değere ulaştı.

#26
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Jorginho'nun Euro 2020 şampiyonasında gösterdiği performans oldukça beğenilmişti.

#27
Foto - Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Güzel haberi duyurdular...

Kariyerinde toplamda 520 maça çıkan Jorginho, bu müsabakalarda takımlarına 47 gol ve 31 asistlik katkıda bulundu

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