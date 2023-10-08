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Spor
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Fenerbahçe'de şaşkına çeviren gelişme! Ali Koç ve İsmail Kartal'ın büyük sınavı esas şimdi başlıyor!

2023-10-08 15:16:40
Fenerbahçe'de şaşkına çeviren gelişme! Ali Koç ve İsmail Kartal'ın büyük sınavı esas şimdi başlıyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de 15 maçta 8 gol, 4 asistlik istatistiğiyle adeta uçuşa geçen Sebastian Szymanski, transferde adından söz ettirmeye başladı. Avrupa'nın dev bir takımının, 24 yaşındaki Polonyalı yıldızı yaklaşık 6 haftadır izlediği ve bu akşam da takip edeceği ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetimi de Szymanski ile ilgili flaş bir transfer kararı aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Fenerbahçe'de şaşkına çeviren gelişme! Ali Koç ve İsmail Kartal'ın büyük sınavı esas şimdi başlıyor!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 9.7 milyon Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski, artan performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

#2
Foto - Fenerbahçe'de şaşkına çeviren gelişme! Ali Koç ve İsmail Kartal'ın büyük sınavı esas şimdi başlıyor!

15 maçta 8 gol, 4 asist yaparak takımın en önemli kozu olan Szymanski'nin sözleşmesinde serbest kalma maddesi de bulunmuyor.

#3
Foto - Fenerbahçe'de şaşkına çeviren gelişme! Ali Koç ve İsmail Kartal'ın büyük sınavı esas şimdi başlıyor!

Pazarlıklarda eli güçlü olacak Kanarya, yıldız isim için gelecek tekliflerde daha önce gönderdiği isimleri referans olarak gösterecek.

#4
Foto - Fenerbahçe'de şaşkına çeviren gelişme! Ali Koç ve İsmail Kartal'ın büyük sınavı esas şimdi başlıyor!

Napoli'nin Kim Min Jae'den kazandıkları 50 milyon Euro ve Eljif Elmas'ın piyasa değerinin 26 milyon Euro'ya ulaşması örnek olarak sunulacak.

#5
Foto - Fenerbahçe'de şaşkına çeviren gelişme! Ali Koç ve İsmail Kartal'ın büyük sınavı esas şimdi başlıyor!

Fenerbahçe formasıyla parıl parıl parlayan Polonyalı orta sahayı, Napoli adım adım takip ediyor.

#6
Foto - Fenerbahçe'de şaşkına çeviren gelişme! Ali Koç ve İsmail Kartal'ın büyük sınavı esas şimdi başlıyor!

İtalyanlar, yaklaşık 6 haftadır düzenli olarak 24 yaşındaki futbolcuyu mercek altında tutuyor.

#7
Foto - Fenerbahçe'de şaşkına çeviren gelişme! Ali Koç ve İsmail Kartal'ın büyük sınavı esas şimdi başlıyor!

Başarılı oyuncuyu izlemek için Napoli yetkililerinin bugün Kasımpaşa'ya da geleceği öğrenildi.

#8
Foto - Fenerbahçe'de şaşkına çeviren gelişme! Ali Koç ve İsmail Kartal'ın büyük sınavı esas şimdi başlıyor!

Bu arada Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden biri olan İsmail Yüksek'i de Avrupa takımları mercek altına aldı.

#9
Foto - Fenerbahçe'de şaşkına çeviren gelişme! Ali Koç ve İsmail Kartal'ın büyük sınavı esas şimdi başlıyor!

Genç oyuncuyu Fransa'dan bazı takımların devre arasına kadar izleyeceği öğrenildi.

#10
Foto - Fenerbahçe'de şaşkına çeviren gelişme! Ali Koç ve İsmail Kartal'ın büyük sınavı esas şimdi başlıyor!

Sabah'a göre; Sarı-Lacivertli takımda bu sezon 13 karşılaşmaya çıkan

#11
Foto - Fenerbahçe'de şaşkına çeviren gelişme! Ali Koç ve İsmail Kartal'ın büyük sınavı esas şimdi başlıyor!

İsmail Yüksek 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

#12
Foto - Fenerbahçe'de şaşkına çeviren gelişme! Ali Koç ve İsmail Kartal'ın büyük sınavı esas şimdi başlıyor!

Genç oyuncunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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