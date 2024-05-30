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Spor
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Fenerbahçe'de büyük kriz! "O isimler varsa ben yokum" Az önce Türkiye'ye duyuruldu...

2024-05-30 10:40:35
Fenerbahçe'de büyük kriz! "O isimler varsa ben yokum" Az önce Türkiye'ye duyuruldu...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'da kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde yeni başkanın kim olacağı merak edilirken, gözler yeni hocaya çevrildi. Takımın başında 99 puan toplayan teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğinin henüz belli olmamasıyla birlikte şok bir kriz ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre; İsmail Kartal, Fenerbahçe'de devam etmesi durumunda 2 yıldız oyuncunun kadroda olmamasını talep etti. İşte büyük krize dair tüm detaylar...

#1
Foto - Fenerbahçe'de büyük kriz! "O isimler varsa ben yokum" Az önce Türkiye'ye duyuruldu...

Sarı lacivertlilerde yeni başkanın kim olacağı merak edilirken, gözler yeni hocaya çevrildi.

#2
Foto - Fenerbahçe'de büyük kriz! "O isimler varsa ben yokum" Az önce Türkiye'ye duyuruldu...

Takımın başında 99 puan toplayan teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğinin henüz belli olmamasıyla birlikte şok bir kriz ortaya çıktı.

#3
Foto - Fenerbahçe'de büyük kriz! "O isimler varsa ben yokum" Az önce Türkiye'ye duyuruldu...

Alınan bilgilere göre; İsmail Kartal, Fenerbahçe'de devam etmesi durumunda 2 yıldız oyuncunun kadroda olmamasını talep etti. İşte büyük krize dair tüm detaylar...

#4
Foto - Fenerbahçe'de büyük kriz! "O isimler varsa ben yokum" Az önce Türkiye'ye duyuruldu...

Fenerbahçe'de sezonun bitiminin ardından gözler teknik direktör konusuna çevrilirken, İsmail Kartal'ın geleceği henüz netleşmedi.

#5
Foto - Fenerbahçe'de büyük kriz! "O isimler varsa ben yokum" Az önce Türkiye'ye duyuruldu...

Sezonu 99 puan ve 99 gol atarak ikinci bitiren Fenerbahçe'nin teknik patronu İsmail Kartal'ın Başkan Ali Koç ile yaptığı son görüşmede dikkati çeken bir talepte bulunduğu belirlendi.

#6
Foto - Fenerbahçe'de büyük kriz! "O isimler varsa ben yokum" Az önce Türkiye'ye duyuruldu...

Takvim'in haberine göre; İsmail Kartal'ın, "Eğer gelecek sene göreve devam edeceksem, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'i bu kadroda görmek istemiyorum" dediği ifade edildi.

#7
Foto - Fenerbahçe'de büyük kriz! "O isimler varsa ben yokum" Az önce Türkiye'ye duyuruldu...

Ali Koç'un ise seçim öncesi bir karar vermediğini Kartal ile paylaştığı belirtildi.

#8
Foto - Fenerbahçe'de büyük kriz! "O isimler varsa ben yokum" Az önce Türkiye'ye duyuruldu...

Öte yandan Fenerbahçe'de bu sezon skor yükünü çeken isimlerden biri olan Edin Dzeko'nun yanı sıra Dusan Tadic'in de yönetime Kartal'ın devam etmesi halinde ayrılmayı düşündüklerini ilettiği gelen haberler arasında.

#9
Foto - Fenerbahçe'de büyük kriz! "O isimler varsa ben yokum" Az önce Türkiye'ye duyuruldu...

Sezon içinde teknik heyet ile aralarında soğuk savaş yaşayan iki yıldızın menajerlerinin de Fenerbahçe'deki süreci takip ettiği ve her türlü aksiyona hazırlıklı oldukları belirlendi.

#10
Foto - Fenerbahçe'de büyük kriz! "O isimler varsa ben yokum" Az önce Türkiye'ye duyuruldu...

Bu sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkan 38 yaşındaki Dzeko 25 gol, 10 asist üretti.

#11
Foto - Fenerbahçe'de büyük kriz! "O isimler varsa ben yokum" Az önce Türkiye'ye duyuruldu...

Sırp yıldız Tadic de 56 maçta 16 gol atıp, 16 asist yaptı. İki yıldızın sözleşmesi de 2025 yılında sona erecek.

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