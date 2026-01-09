Fenerbahçe’de bir ayrılık daha yaşandı!
Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı. Karadeniz ekibi, sezon sonunda opsiyonu kullanması halinde sarı-lacivertli kulübe 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde bir ayrılık daha yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde dün İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya kiralanmasının ardından bu kez kaleci İrfan Can Eğribayat takımdan ayrıldı.
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'a satın alma opsiyonuyla kiralandı.
TRT Spor'un haberine göre Karadeniz ekibi, sezon sonunda opsiyonu kullanması halinde sarı-lacivertli kulübe 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Bilindiği üzere İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'ye 2023-24 sezonu başında Göztepe'den transfer edilmişti.
Sarı-lacivertliler, bu transfer için İzmir temsilcisine 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
