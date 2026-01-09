  • İSTANBUL
Spor
7
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha yaşandı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha yaşandı!

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı. Karadeniz ekibi, sezon sonunda opsiyonu kullanması halinde sarı-lacivertli kulübe 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

#1
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı!

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde bir ayrılık daha yaşandı.

#2
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı!

Sarı-lacivertlilerde dün İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya kiralanmasının ardından bu kez kaleci İrfan Can Eğribayat takımdan ayrıldı.

#3
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı!

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Samsunspor'a satın alma opsiyonuyla kiralandı.

#4
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı!

TRT Spor'un haberine göre Karadeniz ekibi, sezon sonunda opsiyonu kullanması halinde sarı-lacivertli kulübe 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

#5
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı!

Bilindiği üzere İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'ye 2023-24 sezonu başında Göztepe'den transfer edilmişti.

#6
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı!

Sarı-lacivertliler, bu transfer için İzmir temsilcisine 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

