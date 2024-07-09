2024-07-09 11:45:57 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Mourinho takımda istemedi: Hemen gönderin gitsin
FENERBAHÇE HABERİ... Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de iddialı bir kadro kurmak için harekete geçildi. Dev bir operasyon yürüten sarı-lacivertlilerde, Portekizli hocanın raporu ortaya çıktı. Avusturya kampında takımı mercek altına alan Mourinho, 6 yıldızın üstünü çizdi. Öte yandan deneyimli çalıştırıcı, 9 yabancının da takımda kalmasını istedi. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...