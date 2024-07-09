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Spor
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Mourinho takımda istemedi: Hemen gönderin gitsin

2024-07-09 11:45:57
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Mourinho takımda istemedi: Hemen gönderin gitsin

FENERBAHÇE HABERİ... Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de iddialı bir kadro kurmak için harekete geçildi. Dev bir operasyon yürüten sarı-lacivertlilerde, Portekizli hocanın raporu ortaya çıktı. Avusturya kampında takımı mercek altına alan Mourinho, 6 yıldızın üstünü çizdi. Öte yandan deneyimli çalıştırıcı, 9 yabancının da takımda kalmasını istedi. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...

#1
Foto - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Mourinho takımda istemedi: Hemen gönderin gitsin

Yeni sezon öncesi takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, kadro planlamasını sürdürüyor.

#2
Foto - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Mourinho takımda istemedi: Hemen gönderin gitsin

Portekizli teknik adamın gidecek ve kalacak futbolcularla ilgili kararı şekillenmeye başladı.

#3
Foto - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Mourinho takımda istemedi: Hemen gönderin gitsin

Bu bağlamda Jose Mourinho'nun yabancı futbolcularla ilgili kararını verdiği belirtildi.

#4
Foto - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Mourinho takımda istemedi: Hemen gönderin gitsin

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken kulüp resmi hesabından yapılan açıklamada Serdar Aziz'in kamptan ayrıldığını duyurdu.

#5
Foto - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Mourinho takımda istemedi: Hemen gönderin gitsin

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Serdar'ın Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılığını duyurdu: "2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

#6
Foto - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Mourinho takımda istemedi: Hemen gönderin gitsin

NTV Spor'un haberine göre; Deneyimli hoca, 9 yabancı futbolcunun takımda kalmasını isterken, 6 ismin biletini kesti.

#7
Foto - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Mourinho takımda istemedi: Hemen gönderin gitsin

İşte Mourinho'nun takımda kalmasını istediği yıldızlar: Dominik Livakovic Osayi-Samuel Alexander Djiku Jayden Oosterwolde Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Becao

#8
Foto - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Mourinho takımda istemedi: Hemen gönderin gitsin

Mourinho 6 ismi de gözden çıkardı. İşte o isimler: Luan Peres, Rade Krunic, Miguel Crespo,

#9
Foto - Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Mourinho takımda istemedi: Hemen gönderin gitsin

Joao Pedro, Miha Zajc, Ryan Kent

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