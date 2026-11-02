Türk gemisi panikletti: Bize yardım edin Türkiye'yi engelleyelim
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ‘’Akdeniz Araştırma 1" gemisi bazı ülkeleri rahatsız ediyor. Panikleyen bir ülke BM'ye mektup yazdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ‘’Akdeniz Araştırma 1" gemisi bazı ülkeleri rahatsız ediyor. Panikleyen bir ülke BM'ye mektup yazdı.
Sefa Karahasan'ın haberine göre Rum yönetimi, Birleşmiş Milletler’e gönderdiği mektupta, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ‘’Akdeniz Araştırma 1" gemisi ile yaptığı araştırmaları şikayet etti.
Mektupta, Türkiye’nin Rum yönetiminden izin almadan araştırma yapamayacağı ileri sürüldü, BM’den Türkiye’nin engellenmesi konusunda yardım istendi. Mektupta şu iddialar öne sürüldü:
Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin deniz bölgelerinde, onun izni olmadan deniz bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunma, bu faaliyetlere izin verme veya kolaylaştırma konusunda hiçbir yasal dayanağı yoktur.
Münhasır ekonomik bölgede ve kıta sahanlığında deniz bilimsel araştırmaları yalnızca kıyı devletinin izniyle yapılabilir. Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından böyle bir izin talep edilmemiş veya verilmemiştir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23