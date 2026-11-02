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Türk gemisi panikletti: Bize yardım edin Türkiye'yi engelleyelim

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Türk gemisi panikletti: Bize yardım edin Türkiye'yi engelleyelim

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ‘’Akdeniz Araştırma 1" gemisi bazı ülkeleri rahatsız ediyor. Panikleyen bir ülke BM'ye mektup yazdı.

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#1
Foto - Türk gemisi panikletti: Bize yardım edin Türkiye'yi engelleyelim

Sefa Karahasan'ın haberine göre Rum yönetimi, Birleşmiş Milletler’e gönderdiği mektupta, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ‘’Akdeniz Araştırma 1" gemisi ile yaptığı araştırmaları şikayet etti.

#2
Foto - Türk gemisi panikletti: Bize yardım edin Türkiye'yi engelleyelim

Mektupta, Türkiye’nin Rum yönetiminden izin almadan araştırma yapamayacağı ileri sürüldü, BM’den Türkiye’nin engellenmesi konusunda yardım istendi. Mektupta şu iddialar öne sürüldü:

#3
Foto - Türk gemisi panikletti: Bize yardım edin Türkiye'yi engelleyelim

Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin deniz bölgelerinde, onun izni olmadan deniz bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunma, bu faaliyetlere izin verme veya kolaylaştırma konusunda hiçbir yasal dayanağı yoktur.

#4
Foto - Türk gemisi panikletti: Bize yardım edin Türkiye'yi engelleyelim

Münhasır ekonomik bölgede ve kıta sahanlığında deniz bilimsel araştırmaları yalnızca kıyı devletinin izniyle yapılabilir. Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından böyle bir izin talep edilmemiş veya verilmemiştir.

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