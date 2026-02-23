Fenerbahçe’de beklenmedik veda: Büyük umutlarla gelen dünya yıldızı isteneni veremedi, bavullarını topluyor
Sezon sonu planlamalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe’de sürpriz bir ayrılık ihtimali belirdi.
Takvim’in haberine göre, Fenerbahçe'de Archie Brown, yeni sezonda takımda yer almayabilir.
Yaz transfer döneminde kadroya katılan İngiliz futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrarlı bir performans sergileyemedi. Fenerbahçe, Brown transferi için Milan'la yarışmıştı...
23 yaşındaki futbolcu, sakatlık öncesinde de beklentileri tam anlamıyla karşılayamamıştı ve formayı Levent Mercan’a kaptırmıştı.
Yaşanılan gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Brown için ayrılık senaryoları konuşulmaya başlandı.
İddialara göre, Fenerbahçe, genç sol bek için 8 milyon Euro’luk bir teklif alması halinde oyuncunun satışına onay verecek.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla toplamda 25 maça çıkan İngiliz oyuncu, 3 gol atıp 5 asist yaptı.
Fenerbahçe, Brown transferi için Belçika'nın Gent takımına 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
