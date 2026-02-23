  • İSTANBUL
Spor
10
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe’de beklenmedik veda: Büyük umutlarla gelen dünya yıldızı isteneni veremedi, bavullarını topluyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'de beklenmedik veda: Büyük umutlarla gelen dünya yıldızı isteneni veremedi, bavullarını topluyor

Sezon sonu planlamalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe’de sürpriz bir ayrılık ihtimali belirdi.

#1
Foto - Fenerbahçe’de beklenmedik veda: Büyük umutlarla gelen dünya yıldızı isteneni veremedi, bavullarını topluyor

Takvim’in haberine göre, Fenerbahçe'de Archie Brown, yeni sezonda takımda yer almayabilir.

#2
Foto - Fenerbahçe’de beklenmedik veda: Büyük umutlarla gelen dünya yıldızı isteneni veremedi, bavullarını topluyor

Yaz transfer döneminde kadroya katılan İngiliz futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrarlı bir performans sergileyemedi. Fenerbahçe, Brown transferi için Milan'la yarışmıştı...

#3
Foto - Fenerbahçe’de beklenmedik veda: Büyük umutlarla gelen dünya yıldızı isteneni veremedi, bavullarını topluyor

23 yaşındaki futbolcu, sakatlık öncesinde de beklentileri tam anlamıyla karşılayamamıştı ve formayı Levent Mercan’a kaptırmıştı.

#4
Foto - Fenerbahçe’de beklenmedik veda: Büyük umutlarla gelen dünya yıldızı isteneni veremedi, bavullarını topluyor

Yaşanılan gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Brown için ayrılık senaryoları konuşulmaya başlandı.

#5
Foto - Fenerbahçe’de beklenmedik veda: Büyük umutlarla gelen dünya yıldızı isteneni veremedi, bavullarını topluyor

İddialara göre, Fenerbahçe, genç sol bek için 8 milyon Euro’luk bir teklif alması halinde oyuncunun satışına onay verecek.

#6
Foto - Fenerbahçe’de beklenmedik veda: Büyük umutlarla gelen dünya yıldızı isteneni veremedi, bavullarını topluyor

Bu sezon sarı-lacivertli formayla toplamda 25 maça çıkan İngiliz oyuncu, 3 gol atıp 5 asist yaptı.

#7
Foto - Fenerbahçe’de beklenmedik veda: Büyük umutlarla gelen dünya yıldızı isteneni veremedi, bavullarını topluyor

Fenerbahçe, Brown transferi için Belçika'nın Gent takımına 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

#8
Foto - Fenerbahçe’de beklenmedik veda: Büyük umutlarla gelen dünya yıldızı isteneni veremedi, bavullarını topluyor

Bu sezon sarı-lacivertli formayla toplam 25 maça çıkan İngiliz oyuncu, 3 gol atıp 5 asist kaydetti.

#9
Foto - Fenerbahçe’de beklenmedik veda: Büyük umutlarla gelen dünya yıldızı isteneni veremedi, bavullarını topluyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
