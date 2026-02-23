  • İSTANBUL
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
'İşi gücü bırakın depoları doldurun' deniyor: Akaryakıta çok büyük zam geliyor
Haber Merkezi

'İşi gücü bırakın depoları doldurun' deniyor: Akaryakıta çok büyük zam geliyor

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen akaryakıta zam iddiası sektör kaynakları tarafından doğrulanırken fiyat artışının bu gece yaşanacağı belirtiliyor.

1
#1
Foto - 'İşi gücü bırakın depoları doldurun' deniyor: Akaryakıta çok büyük zam geliyor

Brent petrol son dönemde 70 dolar bandını aşarak son 7 ayın en yüksek seviyelerine çıktı ve bu da akaryakıta zam getirdi. Motorinin litre fiyatına gelen zam bu kez büyük oldu. Gece yarısından itibaren zam pompaya yansıyacak. Salı günü motorin fiyatlarına 2 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

#2
Foto - 'İşi gücü bırakın depoları doldurun' deniyor: Akaryakıta çok büyük zam geliyor

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,29 liraya, Ankara'da 61,42 liraya, İzmir'de ise 61,70 liraya yükselmesi bekleniyor.

#3
Foto - 'İşi gücü bırakın depoları doldurun' deniyor: Akaryakıta çok büyük zam geliyor

Cuma günü 71,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,8 azalışla 70,59 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,68 dolardan işlem gördü. Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve ABD-İran hattındaki diplomatik temaslar öncesinde petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde geriledi.

#4
Foto - 'İşi gücü bırakın depoları doldurun' deniyor: Akaryakıta çok büyük zam geliyor

İstanbul Avrupa yakası : Benzin litre fiyatı: 57.17 TL, Motorin litre fiyatı: 57.89 TL, LPG litre fiyatı: 30.29 TL

#5
Foto - 'İşi gücü bırakın depoları doldurun' deniyor: Akaryakıta çok büyük zam geliyor

İstanbul Anadolu yakası : Benzin litre fiyatı: 57.00 TL, Motorin litre fiyatı: 57.74 TL, LPG litre fiyatı: 29.69 TL

#6
Foto - 'İşi gücü bırakın depoları doldurun' deniyor: Akaryakıta çok büyük zam geliyor

Ankara : Benzin litre fiyatı: 58.10 TL, Motorin litre fiyatı: 59.02 TL, LPG litre fiyatı: 30.17 TL

#7
Foto - 'İşi gücü bırakın depoları doldurun' deniyor: Akaryakıta çok büyük zam geliyor

İzmir: Benzin litre fiyatı: 58.37 TL, Motorin litre fiyatı: 59.30 TL, LPG litre fiyatı: 30.09 TL

#8
Foto - 'İşi gücü bırakın depoları doldurun' deniyor: Akaryakıta çok büyük zam geliyor

