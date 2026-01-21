  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
6
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Sağlık kontrolleri için Fransa'ya gidiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Sağlık kontrolleri için Fransa'ya gidiyor

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile yollar ayrılıyor. Yıldız futbolcunun yeni adresi Fransa’nın Rennes kulübü oldu.

#1
Foto - Fenerbahçe’de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Sağlık kontrolleri için Fransa’ya gidiyor

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; sarı-lacivertli kulüp ile Rennes, Polonyalı futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Fransız temsilcisinin bu transfer için Fenerbahçe'ye 10,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

#2
Foto - Fenerbahçe’de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Sağlık kontrolleri için Fransa’ya gidiyor

Rennes'in 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

#3
Foto - Fenerbahçe’de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Sağlık kontrolleri için Fransa’ya gidiyor

Szymanski'nin kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa'ya gideceği belirtildi.

#4
Foto - Fenerbahçe’de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Sağlık kontrolleri için Fransa’ya gidiyor

Fenerbahçe'ye 2023 yazında 9 milyon 750 bin Euro'ya transfer olan Szymanski, sarı-lacivertli formayla 134 maça çıktı. Szymanski bu karşılaşmalarda 22 gol ve 30 asistlik skor katkısı verdi.

#5
Foto - Fenerbahçe’de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Sağlık kontrolleri için Fransa’ya gidiyor

Szymanski, bu sezon ise toplamda 26 maçta forma giydi ve 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

