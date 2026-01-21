Fenerbahçe’de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Sağlık kontrolleri için Fransa’ya gidiyor
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ile yollar ayrılıyor. Yıldız futbolcunun yeni adresi Fransa’nın Rennes kulübü oldu.
Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; sarı-lacivertli kulüp ile Rennes, Polonyalı futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Fransız temsilcisinin bu transfer için Fenerbahçe'ye 10,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.
Rennes'in 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
Szymanski'nin kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçmek üzere Fransa’ya gideceği belirtildi.
Fenerbahçe'ye 2023 yazında 9 milyon 750 bin Euro’ya transfer olan Szymanski, sarı-lacivertli formayla 134 maça çıktı. Szymanski bu karşılaşmalarda 22 gol ve 30 asistlik skor katkısı verdi.
Szymanski, bu sezon ise toplamda 26 maçta forma giydi ve 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
