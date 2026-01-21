  • İSTANBUL
Afrika'yı yine salladı! Galatasaraylıların dört gözle değil sekiz gözle beklediği isimden bir başarı daha...

Victor Osimhen Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi 11'ine seçildi! Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ine seçildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2026 - 15:43 ABONE OL Victor Osimhen Afrika Uluslar Kupası’nın en iyi 11’ine seçildi! Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı golcü futbolcu Victor Osimhen, 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ine seçildi. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yaptığı açıklamada, 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ini duyurdu. Turnuva şampiyonu Senegal ile finalist Fas, organizasyonun en iyi 11'inde dörder oyuncuyla öne çıktı. En iyi 11'e seçilen Faslı oyuncular arasında 7 maçta 2 gol yiyen kaleci Yassine Bounou ile Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui ve 5 golle turnuvayı gol kralı olarak tamamlayan Brahim Diaz yer aldı. İkinci kıta şampiyonluğunu kazanan Senegal'den defans oyuncusu Moussa Niakhate, orta saha oyuncuları Pape Gueye ve Idrissa Gueye ile turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen forvet Sadio Mane ilk 11'de gösterildi. Turnuvayı üçüncü sırada bitiren Nijerya'da defans oyuncusu Calvin Bassey, kanat oyuncusu Ademola Lookman ve forvet Victor Osimhen en iyi 11'e seçildi. Galatasaray'ın golcüsü Osimhen, Nijerya'nın 3. olduğu organizasyonda 4 gol attı. 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ine seçilen futbolcular şunlar: Kaleci: Yassine Bounou (Fas) Defans: Achraf Hakimi (Fas), Moussa Niakhate (Senegal), Calvin Bassey (Nijerya), Noussair Mazraoui (Fas) Orta saha: Ademola Lookman (Nijerya), Pape Gueye (Senegal), Idrissa Gueye (Senegal) Forvet: Brahim Diaz (Fas), Victor Osimhen (Nijerya), Sadio Mane (Senegal) .

#1
Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı golcü futbolcu Victor Osimhen, 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ine seçildi.

Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı golcü futbolcu Victor Osimhen, 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ine seçildi.

#2
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yaptığı açıklamada, 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ini duyurdu.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yaptığı açıklamada, 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ini duyurdu.

#3
Turnuva şampiyonu Senegal ile finalist Fas, organizasyonun en iyi 11'inde dörder oyuncuyla öne çıktı.

Turnuva şampiyonu Senegal ile finalist Fas, organizasyonun en iyi 11'inde dörder oyuncuyla öne çıktı.

#4
Foto - Afrika'yı yine salladı! Galatasaraylıların dört gözle değil sekiz gözle beklediği isimden bir başarı daha...

En iyi 11'e seçilen Faslı oyuncular arasında 7 maçta 2 gol yiyen kaleci Yassine Bounou ile Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui ve 5 golle turnuvayı gol kralı olarak tamamlayan Brahim Diaz yer aldı.

#5
Foto - Afrika'yı yine salladı! Galatasaraylıların dört gözle değil sekiz gözle beklediği isimden bir başarı daha...

İkinci kıta şampiyonluğunu kazanan Senegal'den defans oyuncusu Moussa Niakhate, orta saha oyuncuları Pape Gueye ve Idrissa Gueye ile turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen forvet Sadio Mane ilk 11'de gösterildi.

#6
Turnuvayı üçüncü sırada bitiren Nijerya'da defans oyuncusu Calvin Bassey, kanat oyuncusu Ademola Lookman ve forvet Victor Osimhen en iyi 11'e seçildi.

Turnuvayı üçüncü sırada bitiren Nijerya'da defans oyuncusu Calvin Bassey, kanat oyuncusu Ademola Lookman ve forvet Victor Osimhen en iyi 11'e seçildi.

#7
Galatasaray'ın golcüsü Osimhen, Nijerya'nın 3. olduğu organizasyonda 4 gol attı. 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ine seçilen futbolcular şunlar:

Galatasaray'ın golcüsü Osimhen, Nijerya'nın 3. olduğu organizasyonda 4 gol attı. 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ine seçilen futbolcular şunlar:

#8
Kaleci: Yassine Bounou (Fas) Defans: Achraf Hakimi (Fas), Moussa Niakhate (Senegal), Calvin Bassey (Nijerya), Noussair Mazraoui (Fas)

Kaleci: Yassine Bounou (Fas) Defans: Achraf Hakimi (Fas), Moussa Niakhate (Senegal), Calvin Bassey (Nijerya), Noussair Mazraoui (Fas)

#9
Orta saha: Ademola Lookman (Nijerya), Pape Gueye (Senegal), Idrissa Gueye (Senegal) Forvet: Brahim Diaz (Fas), Victor Osimhen (Nijerya), Sadio Mane (Senegal)

Orta saha: Ademola Lookman (Nijerya), Pape Gueye (Senegal), Idrissa Gueye (Senegal) Forvet: Brahim Diaz (Fas), Victor Osimhen (Nijerya), Sadio Mane (Senegal)

