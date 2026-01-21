Dostluğu pekiştirecekler: Ne yaptılarsa olmadı ve gözünü Papara Park'a diktiler: Harekete geçtiler, haber geldi ve...
Trabzonspor'un parlayan yıldızı Christ Oulai için Galatasaray'ın çalışma yaptığı haberi transfer gündemine bomba gibi düştü.
Transfer sezonunun belki de en ilginç iddiası ortaya atıldı. Buna göre; Galatasaray, Trabzonspor ile Christ Oulai için Gökmen Özdenak’ın cenazesinde temasa geçti. Kulüp tarafı henüz resmi bir teklif olmadığını söylüyor ancak Trabzonspor ile temas kurulduğu kesin.
Trabzonspor'un sezon başında Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bastia'dan aldığı 20 yaşındaki genç oyuncusunu satmak istemediği biliniyor. Bordo-mavililer, Avrupa'dan da bir çok takımın izleme listesine giren Oulai'yi en az iki sezon daha kadroda tutup sonra çok yüksek fiyata satmayı planladığı biliniyor.
Galatasaray'ın Oulai için yaptığı iddia edilen teklifin Ocak dönemi için mi, yoksa sezon sonu için mi olduğu da belirsiz.
En son Uğurcan Çakır transferiyle ilişkileri en yükseğe çıkan iki kulübün başkanlarının istemesi ve onay vermesi durumunda transferin sadece rakam konusunda pazarlıklara kalacağı da kesin.
