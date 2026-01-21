  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Büyük C vitamini kaynağı sofraların vazgeçilmezi ama acı biber kaygıyı tetikleyebilir Türkiye ile yakınlaşan ülkeye Rusya'dan uyarı: İki sandalyede birden oturamazsınız seçiminizi yapın Evde soğuk algınlığı ve bağışıklığı güçlendirmek için karışım: 6 saatte nasıl temizlendi?  Genç yeteneklerin TEKNOFEST 2026 maratonu başlıyor: Milyonları aşan ödül, 11 farklı kategoride yarış… Türkiye’den bir lezzet sıralamada var mı? İşte dünyanın en iyi 20 çorbası Avrupa Şampiyonu Milli takımın kaptanı Beşiktaş'a Doğal ağrı kesici: Herkes şimdi de merak ediyor.. Gözyaşı neden akar? İstanbul'da şüpheli ölüm: İngiliz turist kolunda kemerle bulundu!
Sağlık
12
Yeniakit Publisher
Doğal ağrı kesici: Herkes şimdi de merak ediyor.. Gözyaşı neden akar?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Doğal ağrı kesici: Herkes şimdi de merak ediyor.. Gözyaşı neden akar?

Gözyaşı detayı bilinmesi gereken ince detay. Bilim insanları tarafından ortaya çıktı. Herkes ne olduğunu merak ediyor.

#1
Foto - Doğal ağrı kesici: Herkes şimdi de merak ediyor.. Gözyaşı neden akar?

Gözyaşı birçok duygunun tezahürü olarak akabilir. Gözyaşının tek kaynağı acı duygusu olmaz. Vücudun stres mekanizmasının ürettiği toksinleri atmanın bir yolu da gözyaşı dökmek. Peki gözyaşının bilimsel karşılığı ne?

#2
Foto - Doğal ağrı kesici: Herkes şimdi de merak ediyor.. Gözyaşı neden akar?

Bilim dünyası, insanın duygusal tepkilerinin en gizemli dışavurumu olan gözyaşlarının kimyasal şifrelerini çözdü. Yapılan son araştırmalar, ağlamanın sadece bir duygu boşalması değil, vücudun toksinlerden arınma ve sosyal bağ kurma mekanizması olduğunu ortaya koydu.

#3
Foto - Doğal ağrı kesici: Herkes şimdi de merak ediyor.. Gözyaşı neden akar?

İnsanlık tarihi boyunca üzüntü, mutluluk veya çaresizliğin simgesi olan gözyaşları, modern bilimin merceği altında biyolojik bir tepki olarak tanımlandı.

#4
Foto - Doğal ağrı kesici: Herkes şimdi de merak ediyor.. Gözyaşı neden akar?

Bilim insanları, fiziksel bir tahriş sonucu oluşan gözyaşları ile duygusal gözyaşlarının kimyasal yapısının birbirinden tamamen farklı olduğunu tespit etti. Yapılan laboratuvar analizleri, duygusal nedenlerle dökülen yaşların, vücudun stres altındayken ürettiği toksik maddeleri dışarı attığını belirledi.

#5
Foto - Doğal ağrı kesici: Herkes şimdi de merak ediyor.. Gözyaşı neden akar?

Duygusal gözyaşları üzerine öncü çalışmalar yürüten Minnesota Üniversitesi'nden biyokimyacı Dr. William H. Frey II, ağlamanın vücut için bir "emniyet supabı" görevi gördüğünü ifade etti. Dr. Frey, duygusal gözyaşlarının, stres seviyesini artıran adrenokortikotropik (ACTH) hormonu ve doğal bir ağrı kesici olan lösin-enkefalin içerdiğini saptadı.

#6
Foto - Doğal ağrı kesici: Herkes şimdi de merak ediyor.. Gözyaşı neden akar?

Uzman, bu kimyasal bileşimin fiziksel yaralanmalarda salgılanan gözyaşlarında bulunmadığını, dolayısıyla ağlamanın psikolojik bir rahatlamadan ziyade biyokimyasal bir temizlik süreci olduğunu vurguladı.

#7
Foto - Doğal ağrı kesici: Herkes şimdi de merak ediyor.. Gözyaşı neden akar?

Ağlamanın evrimsel boyutunu inceleyen Tilburg Üniversitesi'nden psikolog Dr. Ad Vingerhoets, gözyaşının insan türüne özgü bir "sessiz yardım çağrısı" olduğunu belirtti.

#8
Foto - Doğal ağrı kesici: Herkes şimdi de merak ediyor.. Gözyaşı neden akar?

Dr. Vingerhoets, gözyaşlarının bulanık görmeye neden olarak kişinin savunma mekanizmasını düşürdüğünü ve bu durumun çevredeki bireylerde empati ile yardım etme içgüdüsünü tetiklediğini dile getirdi.

#9
Foto - Doğal ağrı kesici: Herkes şimdi de merak ediyor.. Gözyaşı neden akar?

Biyoloji alanında çalışmalar yapan Pennsylvania Üniversitesi'nden Dr. Oren Hasson, ağlamanın tarihsel süreçte bir manipülasyon ve hayatta kalma aracı olarak kullanıldığını savundu.

#10
Foto - Doğal ağrı kesici: Herkes şimdi de merak ediyor.. Gözyaşı neden akar?

Dr. Hasson, bebeklerin hayatta kalmak için kullandığı bu yöntemin, yetişkinlikte daha karmaşık bir sosyal iletişim formuna dönüştüğünü ifade etti.

#11
Foto - Doğal ağrı kesici: Herkes şimdi de merak ediyor.. Gözyaşı neden akar?

Uzman, gözyaşının karşı tarafa "teslimiyet" ve "saldırganlık eksikliği" mesajı vererek çatışmaları önlediğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı
Gündem

Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kutsal değerlerimize saldırarak kirli ellerini şanlı Türk bayrağına uzatma cüretinde bulunan hain olduğu ileri ..
Yılmaz Özdil: Suriye başarısı için Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a madalya verilmeli! Suriye’de Türkiye’nin dediği oldu
Gündem

Yılmaz Özdil: Suriye başarısı için Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a madalya verilmeli! Suriye’de Türkiye’nin dediği oldu

Muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Yılmaz Özdil, Türkiye'nin Suriye politikasındaki tarihi başarısı karşısında ezber bozdu. Sözcü TV ekranl..
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Gündem

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Daha önce yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Avcılar Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndan atla..
Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı
Gündem

Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak giri..
Yerli enerjiye CHP takozu! Milli projeye "Durdurun" çağrısı yaparak yine şaşırtmadılar!
Gündem

Yerli enerjiye CHP takozu! Milli projeye "Durdurun" çağrısı yaparak yine şaşırtmadılar!

Türkiye’nin 70 yıllık nükleer enerji hayalini gerçeğe dönüştüren ve ilk reaktörü yüzde 99 oranında tamamlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, y..
Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar sızdı! Toplantıda Barrack’ı da Şara’yı da kızdırmış! Abdi’ye çifte ŞAM’ar
Gündem

Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar sızdı! Toplantıda Barrack’ı da Şara’yı da kızdırmış! Abdi’ye çifte ŞAM’ar

Suriye Geçici Başkanı Ahmed El Şara ile terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasındaki son müzakerelerde konuşulanların detayları ortay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23