Emin olan uzman isimler açıkladı: Kıyma pişerken neden su salıyor? Meğer sebebi buymuş

Kıyma tavaya girer girmez iştah açan bir koku yayılmasını beklerken, bir anda tavanın suyla dolduğunu görmek birçok kişinin ortak derdi. Üstelik kıyma kızarmak yerine haşlanmış gibi kalabiliyor. Peki, kıyma pişerken neden su salıyor? Şeflere göre bunun birkaç net sebebi var ve çoğu küçük bir hata yüzünden oluyor.